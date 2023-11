È stato un vero piacere incontrare le SuperNova durante il Pescara Comix, le ho incontrate qui per la prima volta e sin da subito, ho notato la loro straordinaria simpatia. Queste ragazze non solo emanano un’energia contagiosa e una determinazione invidiabile, ma dimostrano anche un notevole talento artistico che le rende estremamente affascinanti e coinvolgenti. La combinazione della loro grinta e della loro bravura ha reso l’esperienza ancora più memorabile. Leggere questa intervista alle Supernova ve le farà conoscere meglio!

DL: Ciao ragazze! Presentatevi per chi non dovesse conoscervi.

SN: Ciao a tutte le stelline della nostra galassia! Noi siamo le SuperNova, un gruppo di amiche che ha unito la passione per la danza all’amore per la musica J-pop, K-pop, C-pop e delle sigle italiane delle nostre serie animate preferite!

DL: Qual è il significato del vostro nome?

SN: Saremo onestissime: la fondatrice del gruppo, Yui, è sempre stata innamorata delle idol giapponesi. Nel confidarsi con degli amici sull’idea di dare inizio ad un nuovo progetto di dance cover aveva bisogno di trovare un nome per il gruppo che riflettesse tutto ciò che una idol dimostra al suo pubblico: luminosità, energia esplosiva, la sensazione di essere stati trasportati fuori dal proprio mondo. “Supernova” è un termine che indica l’esplosione più potente di tutte: quale nome poteva essere migliore di questo, allora?

DL: Come mai avete deciso di intraprendere questa carriera?

SN: Ognuna di noi ha una motivazione dietro questa scelta: ci sono Yui e Shizen che hanno sempre voluto toccare da vicino il mondo delle idol; Aiko voleva un gruppo di amiche con le quali condividere una passione; Ruri all’inizio aveva bisogno di sconfiggere la sua timidezza e trovare la forza di esprimersi; Anya, Lee e Tsuki ballano da sempre e per loro il progetto è sembrato un’ottima occasione per cimentarsi con costanza in questo stile di danza un po’ meno convenzionale. Tutte noi abbiamo deciso di farlo perché ci ha permesso di mettere insieme tutte le nostre passioni e di mettere in gioco tutte le nostre potenzialità nella danza, nella musica e nel cosplay.

DL: A quale canzone siete più affezionate e perché?

SN: Ogni canzone che abbiamo ballato e registrato porta con sé dei ricordi, legati alla preparazione, alla messa in scena, a tutto ciò che ciascuna di noi stesse vivendo in quel periodo. Se proprio dobbiamo sceglierne una, facciamo le alternative e ne scegliamo due: “Sunny day song” e “Snow Halation”, entrambe cantate dalle μ’s, il gruppo del primo progetto di LoveLive!. Noi siamo attive dal 2015, un’annata in cui gli anime sulle idol spopolavano in Italia, siamo quindi strettamente legate a quel periodo.

DL: Cosa vi piace fare nel vostro tempo libero?

SN: Yui è una videogiocatrice seriale, Ruri crea coreografie a più non posso, Shizen adora cantare, Lee è un’ottima cuoca, Anya è la migliore nel make-up, Tsuki balla ogni stile conosciuto di danza latina e infine Aiko è il nostro topolino da biblioteca.

DL: C’è qualcosa che vi piacerebbe condividere con i fan?

SN: Forse non siamo mai state troppo esplicite su questo argomento, ma noi adoriamo quando ci incoraggiate mentre ci esibiamo sul palco! Non abbiate paura di avvicinarci quando ci riconoscete in fiera, né di chiederci una foto (tranne se stiamo mangiando oppure abbiamo in testa solo la retina delle parrucche, per favore!). Il vostro supporto è fondamentale e sapere che possiamo trasmettere gioia, divertimento, leggerezza è ciò che ci scalda il cuore più di ogni altra cosa. Ci rendiamo conto che non è facile, il nostro è pur sempre un mondo di nicchia, ma siamo ben felici anche di poter dare una mano a chiunque voglia costruire la sua navicella spaziale per iniziare ad esplorare la nostra galassia!

