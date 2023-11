Vi raccontiamo tutta l’Asia al Milan Games Week & Cartoomics 2023, per celebrare l’intrattenimento in tutte le sue forme. Videogiochi e musica, editoria e fumetti, ma anche cinema e animazione, con la cultura asiatica a fare da filo conduttore a questo grande spazio con innumerevoli anteprime, esclusive e attività speciali. L’appuntamento è il 24, 25 e 26 novembre nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 e presso l’Auditorium di Fieramilano (Rho). I biglietti sono già in vendita su Milangamesweek.it

Il festival

Come l’era digitale permette di accedere in pochi istanti a qualsiasi forma di intrattenimento, così Milan Games Week & Cartoomics si prepara a raccogliere le passioni e le storie di giocatori, lettori e sognatori da tutto il mondo, dando vita a uno spazio che mira a diventare un incubatore universale dell’espressione pop. Con queste premesse, torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento che unisce il tangibile e il virtuale in una 3 giorni con tutte le carte in regola per garantire esperienze indimenticabili grazie alle tantissime novità in programma. Prima fra tutte una nuova configurazione degli spazi che estendono la propria superficie in 4 Padiglioni, ricoprendo ben 8000 mq in più rispetto all’ultima edizione e lasciando ampio campo ai tanti ospiti provenienti dal mondo dei videogiochi, dei fumetti, del gioco da tavolo e anche del cinema.

Musica giapponese e coreana

La musica asiatica, si sa, è uno degli ingredienti che non possono mancare a questo tipo di festival di cultura pop contemporanea. Domenica dalle ore 18.00 il Central Stage ospiterà un grande spettacolo dedicato a tutti gli amanti della musica giapponese e coreana: il KJ Superstar Show. Con la direzione artistica di K-ble Jungle, il supershow di chiusura di Milan Games Week & Cartoomics vede le esibizioni del meglio della musica asiatica in Italia, sia ballata che cantata:

Reverse Crew , campioni piemontesi del K-Pop Dance Fight Fest per ben due volte

, campioni piemontesi del K-Pop Dance Fight Fest per ben due volte UnKnownS Crew , campioni lombardi in carica del K-Pop Dance Fight Fest

, campioni lombardi in carica del K-Pop Dance Fight Fest Chiara Franchina , ballerina e TikToker da 1 milione di follower,

, ballerina e TikToker da 1 milione di follower, Kuupi, cantante J-Pop in stile idol.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Idol Stage e le crew di K-Pop che si esibiranno. Appassionati di manga, anime, K-pop e cultura giapponese affollate il parterre del Central Stage, per uno show irripetibile!

Electric Town, il cuore dell’Asia al Milan Games Week

Electric Town è l’area della cultura giapponese: visitarla sarà come passeggiare tra le strade di Akihabara! Anime, manga e gadget dedicati alle storie e ai personaggi più amati provenienti dal paese del Sol Levante saranno i protagonisti assoluti e saranno accompagnati da un’area food a tema. Immersa in questo contesto stimolante, trova il suo spazio Planet Comics, centro di gravità che ospiterà editori e autori per presentare le ultime novità dal mondo dell’illustrazione e regalare numerose opportunità di firmacopie e momenti di incontro con i propri artisti e autori preferiti per avere un ricordo indimenticabile della manifestazione.

Ampio spazio sarà infine dedicato al mondo dei cosplay grazie al Cosplay Ground, dove tra sfilate, shooting e contest sarà possibile ammirare la maestria di chi con passione e talento è in grado di trasformarsi nei propri personaggi preferiti. Sarà Epicos, leader in Italia quando si parla di cosplay, a condurre l’area riempiendola di contenuti interessanti

I mangaka

J-Pop Manga

Come annunciato in estate, sarà ospite di J-POP Manga in fiera Shinichi Ishizuka, l’acclamato autore della serie Blue Giant ambientata nel mondo del jazz e di Gaku, dichiarazione d’amore per la montagna e l’alpinismo. L’autore incontrerà i fan in stand negli orari di signing session e parteciperà a un esclusivo showcase in compagnia di

Georgia Cocchi Pontalti. Per l’occasione farà il suo debutto in fiera Blue Giant Supreme 1, primo volume del

nuovo arco narrativo di Blue Giant ambientato in Europa.

La saga di Blue Giant prosegue con un nuovo emozionante capitolo, appassionato e sofferente come un assolo di sassofono jazz. L’inarrestabile amore di Dai Miyamoto per la musica lo ha portato fino in Europa, con l’obiettivo di dare vita a una band e affermarsi sul palcoscenico internazionale. Atterrato a Monaco, in Germania, il giovane sassofonista dovrà farsi forza della sua determinazione per superare ogni ostacolo, linguistico, sociale o

musicale che sia. “Diventerò il miglior jazzista del mondo!”

A marchio J-POP Manga saranno inoltre disponibili in fiera Tokyo Revengers 31, ultimo attesissimo volume della serie, La Nave di Teseo 7, La via del grembuiule – lo yakuza casalingo 11, Shadows House 13 e Zombie 100 13. E non finisce qui! A fianco allo stand di J-POP Manga troverete tantissime activity e photo opportunity ispirate ai titoli

più in voga del momento che verranno rivelati nel dettaglio nei prossimi giorni sui canali ufficiali della casa editrice.

Gli altri ospiti giapponesi

Il secondo ospite giapponese è Masaru Kitao, una vera e propria leggenda del panorama dell’animazione giapponese. Il direttore artistico e character designer nipponico è sicuramente noto per aver disegnato i personaggi dell’iconico anime Death Note, ma tra i vari progetti a cui ha lavorato risplendono anche Rozen Maiden, Pesca la tua carta Sakura, Nana e il lungometraggio Metropolis. Di recente, inoltre, Kitao ha ricoperto il ruolo di direttore delle animazioni per alcuni episodi di Attack on Titan e My Hero Academia: Heroes Rising.

Le novità continuano con Saldapress che torna anche quest’anno con un ospite d’eccezione: per la prima volta in Italia, sarà presente il mangaka Sergei, autore di Kuma Kuma Kuma Bear, uno dei manga più popolari del momento che in Giappone ha già sfiorato le tre milioni di copie vendute.

Un festival del cinema dentro un festival di cultura pop

Con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di estendere la proposta culturale di MGWCMX 2023, la manifestazione ospiterà un entusiasmante evento nell’evento: nasce infatti Fantasticon Film Fest (FFF), il nuovo festival dedicato al mondo del cinema che si svolgerà all’interno dell’auditorium di Fiera Milano Rho, proiettando pellicole di genere anime, fantasy e horror in una sala da 900 posti allestita con strumenti di ultima generazione.

Organizzato da Echo e Fiera Milano e con la direzione artistica di Manlio Gomarasca, il FFF intende offrire un’esperienza cinematografica unica sia agli appassionati di tutte le età, sia ai nuovi spettatori curiosi, condividendo fino a sera inoltrata panel e masterclass per tutte e tre le giornate. All’interno del palinsesto del festival, sono già state confermate imperdibili anteprime nazionali come gli anime Blue Giant, tratto dal manga di Shinichi Ishizuka che sarà presente per la sua presentazione e City Hunter The Movie: Angel Dust, il nuovo film del cult degli anni ‘80. In programma anche Mind Game di Masaaki Yuasa.

Per gli appassionati di horror, invece, il programma prevede la proiezione di Slotherhouse e The Well. Tra i primi ospiti confermati, infine, Lamberto Bava, il celebre cineasta Dario Argento, al quale verrà consegnato il Legend Award e i Manetti bros., con uno speciale evento dedicato a Diabolik. Maggiori informazioni per tutti i cinefili che non vogliono perdersi questo evento, sono disponibili al seguente fantasticonfilmfest.it.

I videogiochi presenti

I padiglioni 11, 13 e 15 saranno eletti a capitale del gaming grazie a un’inedita costellazione di espositori e alla Freeplay Area powered by Euronics. All’interno di quest’oasi digitale, infatti, ben 120 postazioni tra console e PC saranno messe a disposizione di tutti i visitatori per permettere loro di provare le ultime novità di Xbox Series X|S e il servizio Xbox Game Pass con Starfield, Forza Motorsport, Party Animals, Fallout 76, Jusant, Gotham Knights, Lies of P e Age of Empires 4 e di PlayStation®5 con il nuovissimo Spider-Man 2.

Nell’area saranno presenti anche HP, Bandai Namco con Naruto Connections e Plaion, che, insieme, concentreranno le proprie eccellenze in un unico luogo della manifestazione. Per un’esperienza gaming a 360°, Nintendo sarà la grande protagonista del padiglione 11, con un palco dedicato in cui i migliori content creator si sfideranno tra loro e con il pubblico ai titoli più amati di Nintendo Switch. Grazie a numerose station, il pubblico potrà provare le più recenti esclusive della grande N, come Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Mario Kart 8 e il recentissimo WarioWare: Move It! e giocare in anteprima al tanto atteso platform di Ubisoft Prince of Persia The Lost Crown.

Tra i grandi protagonisti dell’area dedicata al gioco e ai fumetti, saranno presenti Luca “Mangaka96” Molinaro, Federico “Federic” Profaizer e Domenico “Cavernadiplatone” Guastafierro, che incontreranno i propri fan nel corso dei tre giorni di manifestazione.

Musica, gaming, panel e anteprime sono pronti a sinergizzare per creare un vero e proprio show unico e imperdibile.

Milan Games Week & Cartoomics – 24/26 novembre 2023, fieramilano (Rho)

Ochacaffè: lo stand sarà a Cartoomics e Weekend Donna 2011