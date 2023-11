La 33^ ArtePadova apre al pubblico venerdì 10 novembre alle 10 in Fiera a Padova con 5 padiglioni di una delle principali mostre – mercato di arte moderna e contemporanea presenti in Italia. Ad ArtePadova da Picasso alla giapponese Kusama (l’artista vivente più famosa al mondo), da Mirò a Rotella passando per De Chirico, Bansky, Campigli ai tanti artisti emergenti troverete sicuramente qualcosa per i vostri gusti. Come ogni anno ci saranno anche personaggi di anime e manga e cartoon rivisitati dai migliori artisti pop.

Una mostra internazionale

Fino al 13 novembre la storia artistica del Novecento e il nostro presente si tradurranno in 15.000 opere: esprimono 605 tra i più grandi artisti internazionali portati da 140 galleristi di tutte le regioni italiane (per il 34% giungono dalla Lombardia, per il 20 dal Veneto, per l’11% dalla Toscana e per il 10 dall’Emilia Romagna) e in arrivo anche da Austria, Francia, Regno Unito, San Marino, Svizzera. Come ogni anno anche il Giappone sarà rappresentato da opere di artisti come Yayoi Kusama e Tomoko Nagao. 306 gli artisti emergenti portati da 130 tra galleristi, associazioni, artisti indipendenti e collettivi di 15 regioni italiane più Danimarca, Germania e Iran: le proposte degli emergenti avranno prezzi inferiori ai 5.000 euro.

“Tre padiglioni dedicati all’élite artistica e due agli emergenti connotano da molti anni la nostra esposizione che propone pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, Street art, performance e nomi prestigiosi”.

Nicola Rossi presidente della società organizzatrice Nord Est Fair

Grande interesse fin dalla vernice di ieri della 33^ mostra- mercato di arte moderna e contemporanea ArtePadova, per un bozzetto dell’affresco di Palazzo Liviano che Massimo Campigli inviò nel Natale 1939 con gli auguri a Carlo Anti rettore dell’Università di Padova. E’ una delle 15.000 le opere di mille artisti in mostra fino al 13 novembre alla Fiera di Padova. Tra i nomi più prestigiosi della principale delle due sezioni in cui è diviso l’evento, spiccano: Pablo Picasso, Christo, Andy Warhol, Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Keith Haring, Man Ray, Georges Mathieu, Joan Mirò, Maurice Utrillo, Emilio Vedova, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Tancredi Parmeggiani, Mimmo Rotella.

Non mancano presenze come quelle del regista e fotografo americano David Lachapelle, degli Street artist Bansky con litografie, cartelli stradali e tele e degli italiani Tv Boy, Pao, Styng 253, Alessio B. e del colombiano Tot Cat, la celebre foto della ragazza afghana di Steve McCurry, i Tex Willer del disegnatore Fabio Civitelli e un quadro di Carlo Levi. Ma non mancano presenze come quelle del regista e fotografo americano David Lachapelle, degli Street artist Bansky con litografie, cartelli stradali e tele e degli italiani Tv Boy, Pao, Styng 253, Alessio B. e del colombiano Tot Cat, la celebre foto della ragazza afghana di Steve McCurry, i Tex Willer del disegnatore Fabio Civitelli e opere di Carlo Levi.

Gli artisti emergenti

Parallela all’esposizione di 140 galleristi giunti da Austria, Francia, Regno Unito, San Marino, Svizzera, nella sezione del 12° Contemporary Art Talent Show (rassegna e laboratorio creativo) sono presenti 306 artisti emergenti con oltre 2.500 opere in vendita a prezzi accessibili (inferiori ai 5.000 euro), portate da 130 espositori di 15 regioni italiane più Danimarca, Germania e Iran; mentre in galleria 78 sono anche presenti fisicamente 11 auto storiche, tra cui una Jaguar cabrio rossa appartenuta a Jean Paul Belmondo e una Lamborghini Espada di Virna Lisi.

A inaugurare l’evento sono intervenuti: Roberto Marcato assessore allo Sviluppo economico, Arturo Lorenzoni ed Elisa Venturini consiglieri regionali, per la Provincia di Padova Vincenzo Gottardo presidente vicario e il consigliere Cristian Bottaro e per il Comune l’assessore Diego Bonavina, Antonio Foresta presidente del Consiglio e i consiglieri Eleonora Mosco e Davide Meneghini.

Incontri e performance di sabato 11 novembre

Nel padiglione 4 di ArtePadova sabato si terranno incontri e performances. Alle ore 11: Professione artista. Un creativo deve essere imprenditore? Curata da Diego Santamaria, fondatore di Espoarte Contemporary Art Magazine, sarà un’introduzione al sistema dell’arte italiana, un pot-pourri di nozioni e spunti su cui riflettere per rispondere alle domande più frequenti: come si stabiliscono i prezzi delle opere, come si organizza il lavoro e si valorizza la propria arte? Come fare branding, comunicare la propria arte e organizzare un evento?

Alle 15: Presentazione del volume monografico (vanillaedizioni) di Andrea Marchesini “Somewhere Nowhere” dalla mostra al Museo Le Carceri di Asiago. Interverranno l’artista, Diego Santamaria (editore), Lucia Spolverini (Critica del Museo Le Carceri e co-curatrice della mostra) e Roberta Bani (co-fondatore di Techne Art Service).

Alle 15.30: Siamo tutti creativi! A cura di Dave Guccione. Partendo da considerazioni di carattere storico (Arts and Crafts / Bauhaus) si arriverà a parlare di design del XX secolo. Come la tecnica e la tecnologia possono affiancare e supportare un’idea artistica? Valutazione di vantaggi e svantaggi di questa unione con dimostrazione dal vivo del concept di Dave Guccione (W.HOW) che approfondisce il tema della percezione e della fruizione dell’opera artistica da una prospettiva nuova e creativa.

Alle 17: 100 – L’Arte Vola – Omaggio ai cento anni dell’Aeronautica Militare Italiana a cura dell’artista visiva, scenografa e costumista Francesca Boi, con presentazione di Christian Humouda. Il significato della performance è raccolto nel Libro Rotondo 100 – L’Arte Vola che inaugura la serie di opere-performance “Libro Rotondo” di Francesca Boi. L’invito alla gentilezza sarà introdotto dall’artista che leggerà un testo della parte destra del libro, per poi invitare gli ospiti a cucire i loro patch dentro le pagine, concludendo con la lettura della parte sinistra. Interverrà anche il colonnello Paolo Tamburro comandante del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana.

Orari, biglietti e visita ad Antiquaria Padova

Da venerdì a domenica orario continuato 10-20, lunedì chiusura alle ore 13. Presente al padiglione 8 la Camera di Commercio di Padova assieme a CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA PADOVA e TURISMO PADOVA, promuove prodotti agroalimentari ed enogastronomici d’eccellenza del territorio con assaggi per il pubblico. ArtePadova fino a domenica 12 si tiene in concomitanza con la 39^ Antiquaria Padova che sarà possibile visitare con apposito biglietto unico consultando il sito www.artepadova.com.

CONVENZIONE MUSEI CIVICI DI PADOVA. Presentando in Fiera il biglietto di ingresso ai Musei Civici di Padova è previsto l’ingresso ridotto ad Antiquaria Padova e ArtePadova, mentre presentando il biglietto delle due manifestazioni alla biglietteria dei Musei Civici di Padova, l’ingresso costerà 9 euro.

Main partner: Banca Mediolanum, Camera di Commercio di Padova. Media partner radiofonico: Radio Company.

ArtePadova 2021. Arte contemporanea in mostra – Nanoda