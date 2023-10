La serie che ha reso celebre Sui Ishida, di cui possiamo apprezzare anche la nuova serie Choujin X, arriva sugli scaffali in una nuova edizione da collezione, di grande formato. J-POP Manga presenta Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition!

Il capolavoro di Sui Ishida verrà ripubblicato nei volumi della nuova edizione, di grande formato, che conterranno ognuno due dei volumi originali giapponesi. La serie completa sarà inoltre disponibile all’interno di due pregiati cofanetti da collezione, con una veste grafica rivisitata.

La celeberrima opera di Sui Ishida ci immerge nell’oscurità di una Tokyo nera e vivida come non mai dove, seguendo la traccia insanguinata del conflitto tra ghoul e umani, si incontrano indimenticabili personaggi, tra caffè, complotti, eroismi e segreti maledetti, e si scopre come l’affascinante e inquieta figura di Ken Kaneki si sia iscritta di diritto nella storia del manga.

Il Collection box contenente i primi quattro volumi della Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a inizio novembre!

Akane Banashi

Ricordiamo anche che l primo volume di Akane Banashi di Yuki Suenaga e Takamasa Moue è uscito proprio in questi giorni. La storia è ambientata nel competitivo mondo del Rakugo, un’arte teatrale giapponese estremamente affascinante e ancora tutta da scoprire nel nostro Paese, e ha una protagonista femminile ben determinata a salire fino al livello più alto di rakugoka! In allegato al primo volume, solo con la prima tiratura , un esclusivo gadget da collezione: un mini teatro Rakugo!

Akane, incantata dalla magia del rakugo di suo padre sin da bambina, decide di intraprendere la strada del rakugoka in occasione di una delle performance del genitore. A diciassette anni, la sua più grande ambizione è conquistare il titolo di shinuchi, o narratore di punta, il grado più elevato nel panorama del rakugo. Numerose prove l’attendono nel suo tentativo di apprendere tecniche di prima classe… Ha così inizio la storia di questa stella nascente del rakugo! Akane Banashi è una originale commedia che strizza l’occhio al genere spokon sullo sfondo di una disciplina del Sol Levante estremamente affascinante e ancora tutta da scoprire nel nostro Paese. La serie è stata nominata ai premi Manga Taishō, Next MangaAward e Kodansha Manga Award.

Box da collezione – Voll. 1-4 Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 400 CAD., B/N + Col. Prezzo – 64,00 €