L’artista giapponese Vicke Blanka ha di recente pubblicato il nuovo EP “Worldfly”! E’ uscito anche il trailer con un clip di tutte le canzoni e il video di anteprima del “Vicke Blanka Live House Tour 2023” per far conoscere questo nuovo disco di Vicke Blanka.

Contenuti di Worldfly

L’EP comprende una selezione variegata di canzoni che immergono gli ascoltatori in un nuovo mondo a più livelli. Inizia con il brano rock urgente e cinetico “Kakumei”, e include anche “Snake”, il cui video musicale è stato girato interamente a Parigi, creando un’ondata di entusiasmo tra i fan quando è stato pubblicato il 30 agosto. L’EP include anche “Bitter”, scritta per il film “The Pearl Legacy”, interpretato da Manami Higa e Shohei Miura; e “Sad In Saudi Arabia” e “Luca”, due canzoni ispirate ai tour di Vicke Blanka in Europa e in Medio Oriente di questa primavera e alle culture musicali che vi ha sperimentato in prima persona. L’EP, che si conclude con la title track “Worldfly”, comprende complessivamente sei canzoni.

La prima stampa limitata della versione fisica include i video musicali di “Kakumei” e “Snake”, oltre a un documentario intitolato “Document of Italy and France Live” che mostra i filmati delle esibizioni di Vicke Blanka in Europa (anche a in concerto a Riminicomix!) e in Medio Oriente di questa primavera / estate. Il cofanetto contiene anche filmati dal vivo della sua esibizione allo Zepp DiverCity di Tokyo il 31 luglio 2023, data conclusiva del suo tour in Giappone intitolato “Vicke Blanka Live House Tour 2023”, insieme alle registrazioni audio di tutte le 18 canzoni dello stesso concerto. Questo lussuoso cofanetto include anche uno speciale libro fotografico deluxe di 52 pagine e una custodia in cartoncino.

Anteprima delle canzoni:

New EP ‘Worldfly’ live digest video:

La versione fisica del CD include segmenti di conversazione in stile radiofonico tra ogni canzone, in cui Vicke Blanka discute la creazione di ogni brano, rendendolo un articolo imperdibile per i fan.

Vicke Blanka presenterà la seconda edizione della sua serie di eventi speciali, questa volta intitolata “Vicke Blanka presents Rainbow Road -Sho-“, che si terrà giovedì 28 dicembre al Tokyo Dome City Hall. Rainbow Road è un evento lanciato da Vicke Blanka come luogo in cui i fan possono riunirsi una volta all’anno. Non perdetevi questo spettacolo speciale di Vicke Blanka, una rara esibizione in casa nel bel mezzo del suo calendario di tournée nazionali e mondiali.

Data di pubblicazione: Mercoledì, 25 ottobre, 2023

Video Musicali

‘Kakumei’: https://youtu.be/sgJ-hXsPrns?si=zR_Itrrep9KpKXaQ

‘Snake’: https://youtu.be/oNBMhU_a_zI?si=a7HRUlzwekMLBzOg

‘Bitter’: https://youtu.be/e3L0ZWHVHTw?si=XIIrl4v1n9Ld2JBO

Le canzoni del disco di Vicke Blanka

– 3CD –

Disc 1

Bitter (‘The Pearl Legacy’ movie theme song) Snake Sad In Saudi Arabia Luca Kakumei Worldfly

Discs 2/3

Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023 (2023.7.31 at Zepp DiverCity, TOKYO) live audio

[Disc 2]

Opening Get Physical Slave of Love Black Catcher Shekebon! Natural Woman Want You Back Summer Dream If I Were A Wolf Stray Cat Soten no Vampire

[Disc 3]

This Kiss ULALA Ca Va? Kakumei Masshiro (the deepest white) Fabulous Great Squall

– DVD/Blu-ray –

Music videos

Kakumei Snake

Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023 (2023.7.31 at Zepp DiverCity, TOKYO)

Opening Get Physical Slave of Love Black Catcher Shekebon! Natural Woman Want You Back Summer Dream If I Were A Wolf Stray Cat Soten no Vampire This Kiss ULALA Ca Va? Kakumei Masshiro (the deepest white) Fabulous Great Squall

Documentario dei concerti in Italia e Francia

[CD only] *Radio-style CD

– CD –

Bitter (‘The Pearl Legacy’ movie theme song) talk about Bitter Snake talk about Snake Sad In Saudi Arabia talk about Sad In Saudi Arabia Luca talk about Luca Kakumei talk about Kakumei Worldfly talk about Worldfly

