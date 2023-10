Nako Misaki voce di Chisato di Love Live! Superstar!!

La doppiatrice di Chisato di Love Live! Superstar!!, Nako Misaki, ha debuttato come solista con Lantis il 5 luglio.

L’annuncio della nuova carriera di Nako Misaki

Nako Misaki, doppiatrice e membro attivo del gruppo idol scolastico Liella!, ha rivelato al suo evento di compleanno all’Hulic Hall di Tokyo l’inizio della sua carriera da cantante solista.

La ragazza ha già fatto il primo passo in questa nuova carriera aprendo il canale YouTube ufficiale, il sito ufficiale da artista e un account dello staff su Twitter. Durante l’evento i fan si sono congratulati con lei e la giovane li ha ringraziati per il supporto ed ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo viaggio che sta per intraprendere e che è stata molto felice di annunciare personalmente.

Assieme all’incredibile annuncio del debutto sono state pubblicate nuove foto di questa freschissima Nako Misaki artista, il cui tema di fondo rappresenta un positivo punto di partenza e nelle quali la personalità amichevole della ragazza si fonde con la sua fresca prospettiva artistica. Queste si possono trovare specialmente sulla pagina di Lantis dedicata a lei, date un’occhiata!

Il messaggio di Nako Misaki

“Grazie a chi mi ha sempre supportato. È con grande emozione che vi annuncio che debutterò come artista solista con Lantis! Sono davvero felice per questa nuova ed eccitante opportunità. Il canto è per me ancora un territorio inesplorato e non so che cosa sarò in grado di esprimere, ma spero che cantare mi faccia scoprire nuovi lati di me stessa e di riuscire a trasmetterli a voi. Continuerò un passo alla volta e mi impegnerò per essere un’artista a cui tutti voi possiate sentirvi vicini. Grazie per il vostro incrollabile supporto!”

岬なこ「スイートサイン」 Music Video

In data 8 ottobre del 2023 è uscito anche un nuovo video, intitolato 岬なこ「スイートサイン」, con Yoden alla regia.

Informazioni di pubblicazione del primo album

Il primo album di Nako Misaki è uscito a luglio in tre diverse edizioni. L’etichetta è Namco Bandai Music Live Inc., con distribuzione di Namco Bandai Filmworks Inc.

Nello specifico le tre uscite comprenderanno l’edizione standard, l’edizione limitata con il Blu-ray contenente video musicali esclusivi e altri emozionanti contenuti e; infine, la Nako’s greeting edition. L’accesso all’acquisto di quest’ultima edizione speciale è riservato ai membri del fan club, che con quest’imperdibile edizione riceveranno una bellissima confezione e un asciugamano da viso come omaggio speciale. Il fan club ufficiale di Nako Misaki è Tonari ni nako, date un’occhiata al sito!

L’artista Nako Misaki

Nako Misaki è nata l’8 marzo nella prefettura di Hyogo. Artista versatile e talentuosa, è per lo più nota per aver dato la voce a Chisato Arashi nell’anime Love Live! Superstar!! Sulla pagina ufficiale Holypeak di Nako Misaki è presente un profilo dettagliato ricco anche di spezzoni vocali dell’artista e di svariate informazioni sulla sua carriera.

Oltre alla carriera da doppiatrice, la ragazza ha anche un ruolo attivo nel gruppo idol scolastico Liella!, per cui partecipa a varie attività come esibizioni dal vivo, dirette live e apparizioni radio. Lei è, inoltre, un personaggio nello show di TOKYO FM “What a wonderful radio!”.

Qui potete trovare il Twitter ufficiale dell’artista per non perdervi nessuna novità.

Love Live! Series su TikTok – Nanoda

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato.