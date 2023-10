Lucca Comics & Games 2023 – Sessioni autografi Bao Publishing e Coconino Press

Dopo avervi dato info sulle sessioni autografi delle grandi case editrici, oggi passiamo agli appuntamenti di Lucca Comics & Games 2023 con gli ospiti orientali di Bao Publishing e Coconino Press!

BAO PUBLISHING – SESSIONI AUTOGRAFI DI ELDO YOSHIMIZU

Ecco gli orari delle sessioni autografi del sensei Eldo Yoshimizu che terrà a Lucca Comics & Games 2023.

Non sono stati date altre informazioni specifiche in merito, ma immagino bisogna presentarsi allo stand della Bao Publishing, acquistare dei volumi del sensei Yoshimizu e farsi dare un tagliandino per prenotarsi alla sessione desiderata.

Una volta prenotati, bisognerà presentarsi prima dell’inizio della sessione di dediche cui si desidera prendere parte e chiedere al personale dove si trova la fila.

Il numero di sketch e firme sarà variabile a seconda dello stile e della velocità del sensei e della durata della sessione.

1 Novembre – Sessione mattino 11:30 – Sessione Pomeriggio 16:00

2 Novembre – Sessione mattino 11:30 – Sessione Pomeriggio 16:00

3 Novembre – Sessione mattino 11:30 – Sessione Pomeriggio 16:00

4 Novembre – Sessione mattino 11:30 – Sessione Pomeriggio 16:00

5 Novembre – Sessione mattino 11:30 – Sessione Pomeriggio 16:00

COCONINO PRESS – SESSIONI SKETCH E AUTOGRAFI DI FURUYA USAMARU

Le sessioni dediche e sketch del sensei Furuya Usamaru a Lucca Comics & Games 2023 si terranno presso lo stand Coconino Press, Padiglione Napoleone, stand 207.

Durante ogni singola sessione Furuya Usamaru realizzerà 40 sketch e tutti gli autografi che gli sarà possibile. Per avere uno dei 160 sketch (40 a sessione) sarà necessario mettersi in coda all’esterno, davanti all’ingresso del Padiglione Napoleone dal lato di Palazzo Ducale. Per permettere a tutti di avere le stesse possibilità, un responsabile della casa editrice alle 8.55 di ciascuna delle quattro giornate in cui sono previste le sessioni di dediche provvederà alla distribuzione di un bigliettino a testa alle 40 persone in coda e solo a chi sarà presente fisicamente a quell’ora nella fila di ingresso del padiglione. All’apertura delle porte, i 40 che avranno ricevuto il bigliettino dovranno recarsi presso lo stand Coconino e acquistare il bundle del costo di 50€ composto da Garden, Amane Gymnasium 1 regular, la nuova edizione di La musica di Marie e una stampa fine art con una facciata bianca sulla quale sensei Furuya eseguirà lo sketch (e solo su quella stampa). Chi avrà avuto il bigliettino per le sessioni pomeridiane è comunque pregato di venire ad acquistare il suo bundle entro le 13. Per la sessione di sabato 4 l’acquisto deve essere effettuato alle 9. Furuya Usamaru, dopo aver terminato i 40 sketch a sessione, farà un autografo su uno dei suoi libri a chiunque lo desideri nel corso della sessione e fino all’orario di chiusura della sessione stessa.

1 Novembre – 15:00 – 18:00