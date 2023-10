Lucca Comics & Games 2023 – Sessioni Autografi con Naoki Urasawa

Lucca Comics & Games 2023 continua a incombere e vi ricordiamo gli appuntamenti del sensei Naoki Urasawa che terrà in fiera, oltre alla modalità per la sessione autografi.

Concorso Vinci una Dedica del Sensei

Ogni 20,00 € di prodotti coinvolti (volumi delle opere del sensei) acquistati presso lo stand dedicato al sensei Naoki Urasawa all’interno del Padiglione Panini – Ex Cavallerizza, riceveranno 1 tagliandino da conservare riportante un codice univoco, necessario per la partecipazione al presente concorso.

Per partecipare si dovrà inviare il codice univoco (e solo quello) presente sul tagliandino via SMS o WhatsApp.

• Per partecipare alla Sessione Dediche del 02/11/23 si potrà inviare il codice univoco dalle ore 19:00 del 1° novembre 2023 alle ore 13:00 del 2 novembre 2023.

• Per partecipare alla Sessione Dediche del 03/11/23 si potrà inviare il codice univoco dalle ore 20:00 del 2 novembre 2023 alle ore 14:00 del 3 novembre 2023.

• Per partecipare alla Sessione Dediche del 04/11/23 si potrà inviare il codice univoco dalle ore 16:30 del 3 novembre 2023 alle ore 10:30 del 4 novembre 2023.

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’esito della partecipazione tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente randomico, secondo il canale di partecipazione scelto dal consumatore (SMS/WhatsApp).

Il sistema è stato programmato per assegnare 50 premi per ogni sessione, per complessivi 150 premi durante l’intero periodo.

Ogni codice univoco potrà essere utilizzato una sola volta.

Il vincitore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente una notifica SMS/WhatsApp che conterrà l’indicazione del giorno e dell’orario di ritiro del premio.

Ai fini del ritiro del premio sarà richiesto di:

– Presentarsi allo stand almeno 30 minuti prima dell’inizio della sessione di firme della propria vincita

– Mostrare all’addetto il messaggio di vincita ricevuto (SMS/WhatsApp)

– Consegnare all’addetto il tagliandino con il codice univoco giocato e risultato vincente.

I premi non assegnati o non richiesti nelle modalità specificate saranno devoluti alla Onlus.

Modalità SMS

I Destinatari dovranno inviare dal proprio cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3441829411 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) contenente il codice univoco presente sul tagliandino.

Sarà responsabilità del partecipante verificare la correttezza e corrispondenza dei dati digitati.

Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio).

Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita, tramite l’invio di un SMS.

Modalità WhatsApp

I Destinatari dovranno inviare un messaggio tramite l’applicazione WhatsApp (dal proprio telefono cellulare con numero non schermato e operatore su territorio nazionale) al +39 3441829411 contenente il codice univoco presente sul tagliandino.

Sarà responsabilità del partecipante verificare la correttezza e corrispondenza dei dati digitati.

Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita, tramite l’invio di un messaggio WhatsApp.

Per entrambe le modalità si precisa che:

– Ogni messaggio dovrà contenere un solo codice univoco.

– Il messaggio costruito in maniera diversa non sarà riconosciuto dal sistema.

– Il Destinatario, con la propria partecipazione, acconsente implicitamente affinché i propri dati vengano trattati ai soli fini della presente manifestazione a premi.