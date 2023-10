Lucca Comics & Games 2023 – Sessioni Autografi Mingwa

Anche gli amici di J-POP Manga si stanno preparando come si deve per Lucca Comics & Games 2023 per cui vi riportiamo gli orari delle sessioni autografi che hanno pubblicato sui loro canali social!

Sessioni Autografi Mingwa a Lucca Comics & Games 2023

L’amata autrice di BJ Alex farà il suo debutto in fiera tutti i giorni dal 1 al 5 Novembre e sarà protagonista di eventi e signing session.

Per celebrare il suo arrivo in Italia sarà disponibile al Padiglione J-POP l’esclusiva variant cover del primo numero di BJ Alex!

Per ricevere il talloncino-firma (numerato e con slot orario) che consente l’accesso alle sessioni, sarà sufficiente acquistare volumi J-POP Manga per un valore minimo di 25 euro complessivi presso il Padiglione J-POP situato sul Baluardo San Donato.

Almeno uno tra i volumi acquistati dovrà essere un titolo di Mingwa, che poi sarà autografato dall’autrice nel corso dell’incontro.

Presentati allo stand all’orario di inizio indicato sul talloncino!

L’autrice sarà anche protagonista dello Showcase dedicato che si terrà sabato 4 novembre in Sala Tobino dalle 15 alle 16 con Caterina Bonomelli, autrice di Sottopelle e con la nostra Georgia Cocchi Pontalti!