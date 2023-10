Lucca Comics & Games 2023 – Sessioni autografi GOEN e Hikari Edizioni

Ancora una volta siamo qui, in attesa dell’inizio di Lucca Comics & Games 2023, pronti a rigirarvi tutte le notizie che girano sui social e siti degli editori riguardo agli appuntamenti con gli ospiti orientali di quest’anno!

Questa volta tocca a GOEN e a Hikari Edizioni!

GOEN – SESSIONI AUTOGRAFI DI SATSUKI YOSHINO

Ecco gli orari delle sessioni autografi della sensei Satsuki Yoshino che terrà a Lucca Comics & Games 2023 allo stand della GOEN/RW EDIZIONI in Piazzale Verdi.

Non sono state ancora spiegate le modalità di partecipazione, ma immagino basterà acquistare tot volumi della sensei allo stand della GOEN per farsi dare il tagliandino di partecipazione alla sessione autografi ed arrivare allo stand un po’ prima dell’inizio per fare la fila.

1 Novembre – Sessione mattino 10:30 – Sessione Pomeriggio 15:30

2 Novembre – Sessione mattino 10:30 – Sessione Pomeriggio 15:30

4 Novembre – Sessione mattino 10:30 – Sessione Pomeriggio 15:30

5 Novembre – Sessione mattino 10:30

HIKARI EDIZIONI – SESSIONI AUTOGRAFI DI MASAAKI NINOMIYA

Ecco gli orari delle sessioni autografi del sensei Masaaki Ninomiya che terrà a Lucca Comics & Games 2023 allo stand della Hikari Edizioni, Padiglione Napoleone NAP102.

Per partecipare bisognerà acquistare unicamente la Gannibal Collector’s Edition Box ed altro materiale Hikari Edizioni per un totale di 40 €.

Una volta effettuato l’acquisto si otterrà un ticket per avere uno dei 60 posti per sessione.

Il sensei Ninomiya dedicherà unicamente lo shikishi presente nella Collector’s Edition di Gannibal 13 e disegnerà uno sketch.

1 Novembre – Sessione mattino 10:30/13:30 – Sessione Pomeriggio 15:30/18:00

2 Novembre – Sessione mattino 10:30/13:30 – Sessione Pomeriggio 15:30/18:00

3 Novembre – Sessione mattino 10:30/13:30 – Sessione Pomeriggio 15:30/18:00

4 Novembre – Sessione mattino 10:30/13:30 – Sessione Pomeriggio 15:30/18:00

5 Novembre – Sessione mattino 10:30/13:30 – Sessione Pomeriggio 15:30/18:00