Lucca Comics & Games 2023 – Sessioni autografi di Hiro Mashima

Gli amici di Star Comics hanno recentemente postato sui social e sul loro sito le modalità per le sessioni autografi del sensei Hiro Mashima.

Lucca Comics & Games 2023 si avvicina ed è arrivato il momento di svelare le modalità per partecipare alle sessioni di firme degli autori Star Comics.

HIRO MASHIMA

Per ottenere un pass (con la fascia oraria) per le sessioni autografi, basta acquistare 3 volumi di Hiro Mashima o 1 EDENS ZERO STARTER PACK presso lo stand in Piazza Star Comics a partire dall’apertura del padiglione (09:00). Consulta la mappa!

Assicurati di arrivare allo stand all’ora specificata sul tuo pass.

Al momento del firmacopie ti sarà consegnato uno shikishi apposito su cui il maestro disegnerà uno sketch esclusivo e firmerà un autografo.

Ecco gli orari delle sessioni autografi: