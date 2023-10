Lucca Comics & Games 2023: Gli Ospiti (Parte 2)

Vi avevamo già fatto un resoconto della prima pool di ospiti orientali che saranno ospiti al Lucca Comics & Games 2023, che si terrà dal 1 al 5 Novembre.

La settimana scorsa, durante una diretta sul canale Twitch della manifestazione, sono stati presentati altri ospiti e, come sempre, vorremmo presentarveli utilizzando le sinossi della manifestazione.

Come sempre, per non far torto a nessuno, li presenteremo in ordine alfabetico.

Usamaru Furuya

Usamaru Furuya nasce a Tokyo il 25 gennaio 1968. Si laurea presso il Dipartimento di pittura (pittura a olio) della Tama Art University.

Debutta nel mondo del fumetto con Palepoli, pubblicato sulla rivista Gekkan Garo dell’editore Seirindō.

Le sue opere spaziano dal serio all’umoristico. Ha recitato in alcuni film, scritto sceneggiature e lavorato anche come character designer.

Tra le sue ultime pubblicazioni si ricordano Teiichi no kuni (Teichi High School), pubblicato su Jump SQ (Shūeisha), Shōnentachi no iru tokoro (Dove vivono i ragazzi) pubblicato su Go Go Bunch di Shinchōsha e Amane Gimunajiumu (Amane Gymnasium), pubblicato su Morning Two di Kōdansha.

Attualmente è al lavoro su Runatikku sākasu (Lunatic Circus), pubblicato su Gekkan Comic Bunch dell’editore Shinchōsha, di cui sono usciti i primi tre volumi.

Di Furuya, Coconino Press ha pubblicato in Italia i volumi Palepoli e La musica di Marie.

In occasione di Lucca Comics & Games 2023 usciranno l’antologia di racconti Garden e il primo volume della serie Amane Gymnasium.

Shintaro Kago

Nato a Tokyo nel 1969, Shintaro Kago è un rinomato mangaka.

Il suo stile unico, spesso descritto in occidente come “fashionable paranoia“, rompe frequentemente la quarta parete e gioca con layout di pagina non convenzionali.

È considerato uno dei fumettisti più virtuosi a livello globale.

Nel 2006 ha inaugurato la sua personale mostra cinematografica, lo Shit Film Festival (Unko Eigasai).

Nel 2014 ha realizzato la copertina e gli interni dell’album You’re dead! dei Flying Lotus.

Lo stesso anno è stato premiato con il Gran Guinigi a Lucca Comics & Games.

Nel 2019 ha contribuito come concept artist al film Netflix Nell’erba alta ispirato ad una novella di Stephen King e Joe Hill.

Con circa 50 manga pubblicati in Giappone, le sue storie sono state tradotte in tutto il mondo, facendogli guadagnare notevoli consensi.

I suoi lavori più recenti sono pubblicati da Hollow Press.

Partecipa frequentemente a fiere di fumetto internazionali, ritraendo dal vivo i fan con il suo stile grottesco, e continua ad esibire i propri lavori in gallerie d’arte a livello mondiale.

Keigo Shinzo

Originario della prefettura di Ishikawa, nasce nel 1987 e debutta come mangaka mentre frequenta ancora l’università.

Grazie a Summer of Lava nel 2012 ottiene il New Face Award al Japan Media Arts Festival.

Debutta in Italia nel 2018 con Tokyo Alien Bros., pubblicato da Dynit Manga nella collana Showcase.

Tra i suoi altri lavori si segnalano la raccolta di racconti Holiday Junction (Dynit Manga) e le serie Randagi (J-Pop Manga) e Hirayasumi (J-Pop Manga).

Le sue opere si inseriscono nel filone slice of life e indagano i sentimenti umani, in particolare l’amicizia, descrivendo al contempo la società contemporanea.

Keigo Shinzo è ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Dynit Manga.

Kan Takahama

Kan Takahama è nata nel 1977 nella regione di Kumamoto, nel sud del Giappone. Si è diplomata alla Facoltà di Belle Arti dell’Università di Tsukuba.

I suoi primi lavori escono per Kodansha e appaiono nella mitica rivista Garo.

Dopo poco, si fa conoscere anche all’estero: in Francia vengono pubblicati diversi suoi lavori, tra cui Mariko Parade realizzato con Frédéric Boilet per Casterman.

Con La lanterna di Nyx ottiene l’Excellence Award del Japan Media Arts Festival nel 2018 e il prestigioso Grand Prize del premio culturale Osamu Tezuka nel 2020.

Attualmente è impegnata con una nuova serie di ambientazione storica dal titolo Shishi to botan (‘Leoni e peonie’) per l’editore giapponese Leed Publishing.

Ha inoltre iniziato da poco a lavorare all’adattamento del romanzo Una rosa sola di Muriel Barbery, la cui pubblicazione è prevista in Giappone per Leed Publishing e in Francia per Rue de Sèvres nel 2024.

I suoi lavori sono pubblicati in Italia da Dynit Manga, che oltre alla “trilogia di Nagasaki”, costituita da L’ultimo volo della farfalla, La lanterna di Nyx eMemorie dell’Isola Ventaglio, ha presentato al pubblico italiano anche Il gusto di Emma e L’amante.

Sarà ospite di Lucca Comics & Games e l’Arcivescovado di Lucca, e con la collaborazione di Dynit Manga.

Kenzo Terada

Sommelier di tè, Kenzo Terada, si propone di far conoscere la tradizione elegante e raffinata del tè Shizuoka in Italia, grazie alla sua esperienza, che lo ha portato a selezionare personalmente i tè e i prodotti migliori della regione.

Potrete incontrare il maestro Terada nell’Area Japan.

Eldo Yoshimitsu

Eldo Yoshimizu (Tokyo, 1965) è un artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese.

Dopo il diploma all’Università delle Belle Arti di Tokyo, si è dedicato alla realizzazione di alcune opere esposte prima in Giappone e poi in diverse città asiatiche, americane ed europee.

Nel 2015 l’etichetta francese Lezard Noir ha pubblicatoRyuko, un manga noir in due volumi, portato in Italia due anni dopo da Bao Publishing.

Nel 2020 ha realizzato, insieme a Benoist Simmat, Gamma Draconis, che affronta il tema del transumanesimo in un’ambientazione tutta francese ma con uno stile grafico tipicamente giapponese, che arriva in Italia nel 2023.

L’anno prima, in occasione della Giornata della Terra esce in contemporanea in diversi paesi del mondo Hen Kai Pan, una storia che racchiude il pensiero ecologico, filosofico e spirituale dell’autore.

Satsuki Yoshino

Debutta nel 2005 con Sold Soul 500 nell’edizione extra di Square Enix, Gungan Powered.

Nel 2006 inizia la serializzazione di Seiken Densetsu PRINCESS of MANA.

Nel 2008 inizia la pubblicazione della sua famosa serie Barakamon su Gangan ONLINE, serie che finora ha venduto più di 10 milioni di copie ed è anche stata pubblicata in Italia da GOEN.

Inoltre è l’autrice di varie altre opere che raccontano la vita dell’isola tra cui Yoshinozuikara e 18 Eighteen.