In occasione dell’uscita su Crunchyroll dell’attesa serie anime Lei e il suo cane da guardia di Hatsuharu, J-POP Manga annuncia l’arrivo sugli scaffali del primo volume del manga da cui è stato tratto l’adattamento animato!

Lei e il suo cane da guardia è una originale commedia romantica ambientata tra i banchi di scuola e il mondo degli yakuza, prima opera di Hatsuharu a essere pubblicata in Italia e ancora in corso in patria.

La storia

Isaku Senagaki sta per iniziare il primo anno di liceo e non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura, di fare nuovi amici e magari, perché no, di innamorarsi, come una qualsiasi ragazza della sua età. Peccato che la famiglia di Isaku non sia esattamente come le altre: suo nonno, infatti, è a capo del gruppo Senagaki, un’organizzazione yakuza molto temuta in tutto il Giappone. Uno dei membri della gang, l’iperprotettivo Keiya, si è perfino iscritto con l’inganno alla stessa scuola di Isaku, per tenere d’occhio la ragazza, convinto che lei sia troppo immatura e ingenua per l’amore. Quello che il giovane yakuza non sa è che lei ha già da tempo qualcuno nel cuore… ed è proprio lui!

Lei e il suo cane da guardia di Hatsuharu

L’anime è girato dal noto studio Project No.9, creatori anche di Love After World Domination, e arriva in Italia il 28 settembre su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone! Il primo volume del manga Lei e il suo cane da guardia di Hatsuharu sarà invece disponibile dal 18 ottobre in libreria, fumetteria e in tutti gli store online con in allegato una esclusiva illustration card!

1° Volume (Serie in Corso) esce in formato – 12×16,9 – Brossurato con sovraccopertina.

Pagine 176, B/N al prezzo di 6,50 €. Uscita a cadenza bimestrale

