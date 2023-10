Dall’autore di The Climber e Innocent una incredibile e moderna rivisitazione di Dracula di Bram Stoker: #DRCL Midnight Children di Shinichi Sakamoto.

“È l’anticonformista per eccellenza arrivato da un lontano paese dell’Est in cerca di una nuova patria. Nessuno si renderà conto di quando è apparso. E quando succederà saremo già stati sopraffatti.”

L’aria si fa fredda e nebbiosa nel porto di Whitby mentre la nave Demeter si avvicina al molo. A bordo solo cadaveri e un misterioso cane nero… Le pagine più famose della letteratura horror rivivono nelle splendide e dettagliatissime tavole del sensei Shin’ichi Sakamoto!

La storia

Unica studentessa della sua scuola, Mina Murray è tormentata dai suoi compagni maschi, che le invidiano l’abilità nello studio e nel catch wrestling. Per fortuna, può contare su alcune profonde amicizie, come quella di Lucy, sebbene di giorno, quando indossa i panni di Luke, perfino lei la ignori. Mina e i suoi compagni stanno tuttavia per unirsi nell’affrontare un comune avversario, un nemico pericoloso e affascinante che proviene da lontane terre dell’Est europeo…

L’edizione italiana di #DRCL Midnight Children di Shinichi Sakamoto

Arriva in Italia per J-POP Manga l’attesa rivisitazione della storia del famoso vampiro creato da Bram Stoker, Dracula, a opera dell’acclamato autore di The Climber e Innocent. Il primo volume di #DRCL midnight children sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal giorno di Halloween, martedì 31 ottobre!

Il primo volume di #DRCL Midnight Children di Shin’ichi Sakamoto sarà disponibile in una doppia versione, regular e variant. La versione variant, a tiratura limitata, avrà una jacket reversibile che presenta da un lato l’immagine di copertina originale e dall’altro un disegno esclusivo realizzato appositamente per l’edizione J-POP Manga del volume dall’artista italiano di fama internazionale Simone Di Meo. #DRCL midnight children 01 sarà disponibile in versione regular e variant nel Padiglione di J-POP Manga e allo stand di Edizioni BD durante Lucca Comics & Games 2023.

Arriverà invece in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 31 ottobre!

#DRCL midnight children 01 di Shin’ichi Sakamoto Volume 1 – Serie in corso Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 248, B/N + Colore Prezzo – 12,00 €. Editore J-Pop Manga Italia.

Shin’ichi Sakamoto a Lucca Comics & Games 2011 per JPop!