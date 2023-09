Tra ispirazione e marketing: il mondo del gaming guarda sempre di più verso il comic

Il Comicon di Begamo si è concluso da un po’, per Lucca Comics bisogna aspettare ottobre, così come per il Romics della capitale, che però promette una doppia data dopo qualche mese, ad Aprile. Per le grandi fiere dei fumetti bisogna aspettare, eppure c’è un mondo che offre gli stessi personaggi, gli stessi temi, le stesse storie di fumetti e manga. Stiamo parlando del gaming, un settore i cui confini sono sempre più fluidi, più misti, intrecciato com’è al comic ma anche al cinema, alla televisione, alla letteratura.

Cerchiamo allora di capire quali sono le tendenze di questo rapporto, che sta assumendo sempre di più i contorni di un’influenza reciproca e che, come si può notare nel catalogo giochi di questo sito, coinvolge anche il settore del gambling.

Il vento del Giappone: i manga nell’universo gaming

La relazione tra l’animazione giapponese e il videogame è sempre stata prolifica e gettonata. I primi titoli arrivano già negli anni Ottanta, con veri e propri cult come Mega Man e Dragon Quest. E a proposito di draghi e dragoni, il nome più importante non può che essere quello di Dragon Ball, manga che vide la luce nel 1984 grazie alla penna di Akira Toriyama e che mette insieme fumetti, cartoni animati, videogiochi e film. La sua è una serie infinita e passa per le avventure di Dragon Ball Z e Dragon Ball FT per un successo che è veramente senza tempo. Un vento giapponese, dicevamo, che soffia anche sull’universo del gambling, con slot machine online dedicate proprio ad anime e manga come “Sakura Fortune”, “Hazakura Ways” “Mochimon” oppure “Yattaman”.

Tra videogame e fumetti

Lo stesso discorso si può fare ampliando il ragionamento a tutto il settore dei fumetti, da sempre legato in maniera indissolubile alla filiera del gaming, così come a quella del cinema. Un esempio su tutti è quello dell’universo Marvel, con personaggi e storie leggendarie come Batman, SpiderMan, X-Men che prendono vita proprio sulle pagine di un fumetto per poi diventare grandi film e videogiochi amatissimi dal pubblico. Lo stesso trend di successo lo troviamo nelle piattaforme di gioco online, con slot dedicate a Daredevil e a Green Lantern, stavolta della DC, oppure a Batman.

Un fenomeno che è sia marketing che cultura popolare, con temi e personaggi che trovano nuova vita e nuove forme passando dalle pagine di un fumetto ai livelli di un gioco online.