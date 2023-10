Rin Kurusu canta la sigla di Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou

Rin Kurusu ha appena annunciato il suo debutto con Lantis, per il quale pubblicherà il suo primo singolo I wish il 24 maggio. L’omonima traccia è anche stata scelta come sigla dell’anime Kaminkai Sekai no Kamisama Katsudou, che andrà in onda in Giappone a partire da aprile 2023.

I wish di Rin Kurusu

Il singolo di debutto di Rin Kurusu è uscito il 24 maggio 2023 in tre edizioni.

La prima edizione limitata includerà un CD, un Blu-ray del video musicale di I wish e un documentario dietro le quinte, un album fotografico ufficiale e una copertina in cartone. Le tracce al suo interno saranno 4, tutte nuove, inclusa I wish.

L’edizione standard A comprenderà il CD contenente 3 canzoni inclusa I wish; mentre l’edizione standard B avrà lo stesso contenuto con l’aggiunta di un’illustrazione originale di Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou.

L’anime: Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou

Kaminaki Sekai no Kamisama Katusdou, scritto da Aoi Akashiro e illustrato da Sonshō Hangetsuba, è serializzato da Comiplex, un sito di manga gratis gestito da Hero’s Inc. La storia si svolge intorno a Yukito, l’erede dell’enigmatico leader di un culto, il quale è rinato in un mondo alternativo in cui non esistono i concetti di Dio e religione. Tuttavia, Mitama, il Dio venerato da quel culto, viene successivamente evocato proprio in quel mondo. Lo stile unico di questo particolare anime del genere isekai si focalizza appunto sulla creazione di una religione in un mondo in cui non esiste.

La canzone I wish dischiude agli ascoltatori la voce nitida di Rin Kurusu. Il testo esprime la forza con cui la cantante spera che il suo desiderio si avveri, un tema azzeccatissimo sia come sigla per un anime, sia come singolo di debutto!

Chi è Rin Kurusu

Rin Kurusu è nata l’8 novembre 2000, il suo gruppo sanguigno è di tipo A e il suo hobby è giocare ai videogiochi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 来栖りん Rin Kurusu (@ringring_rin)

La ragazza debuttò come membro di un gruppo idol nel 2016. In seguito, nel 2018 vinse il gran premio al Seikore 18, un’audizione sponsorizzata da Weekly Young Jump. L’anno dopo fu scelta per SS ELEVEN, che segnò il quarantesimo anniversario della prima uscita di Weekly Young Jump.

Rin nel 2020 ebbe il ruolo protagonista nel drama Kimi no namae wo sukite kaita e nel 2022 pubblicò il suo primo album fotografico Rin to Shite. Prossimamente, in primavera del 2023 farà il suo gran debutto con Lantis, etichetta specializzata in musica legata ad anime e videogiochi. Rin Kurusu ha avuto per 6 anni un’ottima carriera come idol, modella e attrice; ora è il momento che faccia sentire la sua voce e inizi una nuova avventura come doppiatrice.

