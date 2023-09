Lucca Comics & Games 2023: Gli Ospiti

Ormai manca meno di un mese e mezzo alla partenza della sempre attesa manifestazione lucchese, Lucca Comics & Games 2023, che si terrà quest’anno dal 1 al 5 Novembre.

Anche se è ancora un po’ presto, nel corso dei mesi sono già stati fatti diversi annunci dal reparto stampa della fiera, oltre che dai vari editori italiani.

In questo articolo vi facciamo un riassunto degli ospiti internazionali del piano anime/manga che potrete incontrare quest’anno.

E per essere equi, come sempre li elencheremo in ordine alfabetico!

LIANG AZHA

Liang Azha è un fumettista e uno scrittore dalla Cina laureato dal Beijing Institute of Fashion Technology. Le sue opere includono: Checkmate! Capture My Heart, Engraved on my heart (All of You), e Starting With a Lie.

Molte opere sono conosciute per lo stile rilassato di trama e situazioni oltre che i delicati colori pastello e sono disponibili in Giappone, Corea, USA, Italia, Francia, Germania e molti altri paesi.

Liang Azha sarà presente tutti i giorni del festival, in collaborazione con Jundo.

HIRO MASHIMA

Mangaka giapponese, Hiro Mashima nasce nella prefettura di Nagano nel 1977. Nel 1998 vince la 60° edizione del premio per autori esordienti di Weekly Shonen Magazine dell’editore Kodansha con l’opera “MAGICIAN”. Debutta poi su Magazine FRESH con “BAD BOYS SONG”.

Fra le sue opere più rappresentative “RAVE” (serializzato dal 1999 al 2005 sulla rivista Weekly Shonen Magazine), “FAIRY TAIL” (pubblicato dal 2006 al 2017 sulla stessa rivista, nel 2009 vince la 33° edizione dei Kodansha Manga Award nella categoria Shonen Manga) e “EDENS ZERO” (in corso dal 2018 su Weekly Shonen Magazine). Tutte e tre le opere hanno riscosso un grande successo e hanno ricevuto delle trasposizioni animate.

È un mangaka molto attivo e attualmente sta portando avanti tre opere contemporaneamente: “EDENS ZERO”, “FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST” (serializzato dal 2018 su Manga Pocket, storyboard) e “DEAD ROCK” (da luglio 2023 su Monthly Shonen Magazine)

A 25 anni dal suo esordio, sta stabilendo il grande record fra i fumettisti giapponesi di non aver mai interrotto la serializzazione delle sue opere con periodi di pausa.

La sua fama non si limita solo ai confini giapponesi, ma è riconosciuta anche a livello internazionale. A gennaio 2018 nel 45° Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême riceve il Fouve d’honneur.

Il sensei Mashima sarà presente durante la manifestazione come ospite di Edizioni Star Comics.

MINGWA

Mingwa è un’autrice coreana nota al grande pubblico per la sua serie boys’ love BJ Alex, serializzata sulla nota piattaforma di webtoon Lezhin tra il 2017 e il 2019.

La trama ruota intorno alla complicata relazione sentimentale tra lo studente universitario Dong-Gyun e il suo compagno di corso Jiwon, che nasconde il suo lavoro da broadcast jockey dietro lo pseudonimo e la maschera di BJ Alex. La loro storia, cominciata senza legami sentimentali, si trasforma presto in un rapporto intenso e passionale, che sboccerà nonostante i traumi del loro passato.

Pubblicata da Lezhin anche in edizione cartacea, la serie ha riscosso immediatamente un enorme successo di pubblico, diventando in poco tempo un fenomeno mondiale.

In Italia è edita dal 2021 da J-Pop Manga, che è orgogliosa di avere l’autrice come ospite internazionale durante Lucca Comics & Games 2023, per celebrare con lei la conclusione e il successo della serie.

MASAAKI NINOMIYA

Masaaki Ninomiya è un astro nascente del manga, e la sua serie Gannibal ha fatto breccia nel cuore di critica e pubblico sin dal suo debutto sulla rinomata rivista Weekly Manga Goraku.

L’opera ha raggiunto la straordinaria cifra di oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è stata adattata in una serie live-action di grande successo su Disney+.

Ninomiya si distingue per il suo stile artistico potente e incisivo, che dipinge un’atmosfera tesa e personaggi complessi, in una profonda esplorazione della psiche umana.

Dopo aver impressionato il pubblico alla Japan Expo di Parigi, il maestro Ninomiya è pronto a incontrare i suoi fan italiani, in quella che sarà la sua prima apparizione nel nostro paese, come ospite della Hikari.

NAOKI URASAWA

Naoki Urasawa è un mangaka nato a Tokyo nel 1960. Ha debuttato nel 1983 con “Beta!!” e ha creato opere di successo come “YAWARA!“, “MONSTER“, “Happy!” e “20th Century Boys“, “Pluto“, “Billy Bat“.

Nel 2018 ha presentato “Mujirushi” in collaborazione con il Museo del Louvre. Attualmente sta lavorando alla sua ultima serie, “Asadora!“.

Ha vinto tre volte il premio Shogakukan Manga Award e ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti in Giappone e all’estero, tra cui il premio come miglior fumetto al Festival international de la bande dessinée d’Angoulême in Francia, il premio come Miglior opera asiatica ai Will Eisner Comic Industry Awards negli Stati Uniti e il premio come Miglior serie a Lucca Comics & Games in Italia.

Le sue opere hanno venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo e sono state esposte in varie mostre personali nazionali ed internazionali, richiamando ininterrottamente l’attenzione di critica e pubblico.

Inoltre diverse delle sue serie hanno avuto una trasposizione animata e live-action, oltre all’ultima, Pluto, che verrà presentata a Lucca da Netflix.

Il sensei Urasawa sarà ospite di Planet Manga nel corso della kermesse lucchese.

