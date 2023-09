Joe Hisaishi: Opere Sinfoniche nel concerto omaggio al maestro

Da Studio Ghibli a Takeshi Kitano, dal cinema all’animazione con un’intera orchestra sinfonica a Milano, al Teatro Dal Verme solo domenica 21 gennaio 2024 con due spettacoli, alle ore 16:00 e ore 20:00. Il concerto omaggio a Joe Hisaishi: Opere Sinfoniche è una produzione originale Overlook Events.

Joe Hisaishi

Joe Hisaishi è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi compositori dei nostri tempi. Insieme a registi geniali come Hayao Miyazaki e Isao Takahashi di Studio Ghibli, ma anche con Takeshi Kitano o Nobuhiko Ôbayashi, il compositore giapponese ha esplorato tutti i generi musicali, dimostrando tutta la magnificenza della sua sensibilità orchestrale. Le sue canzoni sono state accompagnate da voci bellissime, quali quella di Inoue Azumi per il film Il Mio Vicino Totoro.

Joe Hisaishi, pseudonimo di Mamoru Fujisawa, è un rinomato compositore giapponese la cui carriera musicale ha attraversato diverse epoche e generi, ma è maggiormente riconosciuto per le straordinarie colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki, con cui ha stabilito una fruttuosa collaborazione. Oltre alla sua collaborazione con lo Studio Ghibli, Hisaishi ha lavorato su una vasta gamma di progetti musicali, dalla musica classica alla contemporanea, passando per il jazz e l’elettronica. La musica di Joe Hisaishi ha il potere di evocare emozioni profonde e trasportare gli spettatori in mondi fantastici attraverso le sue melodie suggestive e le composizioni magistrali. La sua carriera illustre rimane una testimonianza del potere della musica nell’arte e nella narrazione cinematografica.

Concerto Omaggio a Joe Hisaishi: Opere Sinfoniche

Lo spettacolo di Milano è un’esaustiva e meravigliosa esplorazione del genio della musica giapponese, che permetterà a tutti gli spettatori di vivere le grandi composizioni dei film di Studio Ghibli e degli altri capolavori composti dal maestro per il grande schermo negli ultimi quarant’anni, nonché opere da altri mondi come videogiochi e serie TV giapponesi.

Scoprite un programma di 2 ore ricco di sorprese, con capolavori quali

La Città Incantata

Principessa Mononoke

Kiki – Consegne a domicilio

Porco Rosso

Il Castello Errante di Howl

Il mio vicino Totoro

Ponyo sulla scogliera

Nausicaä della Valle del Vento

Estate di Kikujiro

Sonatine

Kids Return

Hana-Bi Fiori di Fuoco

Ni no Kuni

Welcome to Dongmakgol

Il Castello nel Cielo

Pollicino..

e molto altro…

Un’orchestra sinfonica vi attende sul palco per questa indimenticabile celebrazione di Joe Hisaishi e delle sue opere sinfoniche! Uno spettacolo adatto a tutte le età!

Domenica 21 gennaio 2024, ore 16:00 e ore 20:00

Sito ufficiale: https://overlook-events.com/tyrell/tributeghiblijoehisaishi/

Biglietti disponibili su ticketone.it