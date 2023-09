Dear di Junna, sigla di The ancient magus’ bride 2° stagione

Dear è la traccia titolo del prossimo album di Junna, in uscita in occasione del 5° anniversario della cantante. La traccia in questione sarà anche sigla iniziale della seconda stagione dell’anime The ancient magus’ bride.

L’anime The ancient magus’ bride

Finalmente è uscito il secondo trailer per l’anime TV The ancient magus’ bride – stagione 2, andato in onda in Giappone a partire da aprile 2023 con la meravigliosa sigla d’apertura Dear di Junna.

The ancient magus’ bride è una famosa serie manga di Kore Yamazaki che vanta più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2017 ne è stato fatto un adattamento anime, seguito poi da due adattamenti teatrali e un’animazione originale extra in DVD. In risposta alle richieste dei fan è stata confermata una seconda stagione dell’anime che, come annunciato precedentemente, è uscito in Giappone in primavera.

La cantante della sigla opening di The ancient magus’ bride, Junna, è una talentuosa artista che in passato ha cantato anche Here per la prima stagione dello stesso anime. Here raggiunse al momento del rilascio il primo posto in 10 grandi siti di distribuzione e prese il disco d’oro dalla Japan Record Association. Come Here, anche Dear è stata scritta da Yuho Iwasato, composta e arrangiata da Yusuke Shirato e cantata da Junna. Qui potete trovare il profilo instagram di Junna.

L’album Dear di Junna

Sono uscite le immagini di copertina e i titoli delle tracce dell’album per il quinto anniversario di Junna, nonché terzo album dell’artista, intitolato Dear.

La prima edizione limitata verrà con una custodia speciale e conterrà un’illustrazione originale di Junna fatta da Kore Yamazaki. Il CD standard include 12 canzoni di vari artisti come Yuki Kajiura, Shiro Sagisu, n-buna, s-num (suisougurashi) e Juon. Attenzione però, perché la prima edizione limitata include anche due tracce bonus per un totale di 14 tracce. Inoltre, il blu ray della prima edizione limitata conterrà il preannunciato Junna rock you tour 2021: 20sai no natsu, oltre ai video musicali di Dear e Kaze no oto sae kikoenai.

Per finire è compresa anche una breve animazione originale dal titolo Fuyu no okurimono, prodotta da Wit studio e FlyingDog, con una sigla fatta da Junna. Il video racconterà la storia della crescita di una ragazza attraverso l’incontro con una misteriosa creatura. La direzione sarà di Kazuaki Terasawa; con Koichi Naruse, direttore dello studio Kafka, a fare da produttore d’animazione per Wit studio.

Di seguito il video teaser.

Le tracce dell’album Dear di Junna e altro

L’album uscirà il 12 aprile 2023 nelle due edizioni limitata e standard.

La prima edizione limitata ha una custodia speciale e conterrà un’illustrazione originale di Junna fatta da Kore Yamazaki. La tracklist è la seguente.

Edizione in CD

Dear (The Ancient Magus’ Bride stagione 2 OP)

Testo: Yuho Iwasato, Composizione/Arrangiamento: Yusuke Shirato Umi to Shinju (Fena: Pirate Princess OP)

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuki Kajiura Fureba, Amagasa

Testo/Composizione: s-num, Arrangiamento: Kaede Mashio Aimai na Futari (Kojinsa Arimasu OP)

Testo/Composizione: Yoko Nagai, Arrangiamento: TOPICS.LAB Ayamachi

Testo/Composizione: JUNNA, Arrangiamento: Taichi Nakamura Haru no Yume (sigla di Fuyu no Okurimono)

Testo/Composizione/Arrangiamento: n-buna Taiyo no Kouro (Fena: Pirate Princess ED)

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuki Kajiura THE END

Testo: Shoko Fujibayashi, Composizione/Arrangiamento: Shiro Sagisu Kaze no Oto sae Kikoenai (Sabikui Bisco OP)

Testo: eijun, Composizione/Arrangiamento: R・O・N REVOLUTION

Testo/Composizione/Arrangiamento: JUON You + Me = ?

Testo: JUNNA, Composizione/Arrangiamento: Shigeyuki Harada Seiza

Testo; jam, Composizione: Toshiaki Matsumoto, Arrangiamento: Shiro Sagisu, CHOKKAKU

(Tracce Bonus) Kakumei no Melody

Testo/Composizione/Arrangiamento: eijun the route of the sun

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuki Kajiura, Traduzione inglese: Joelle

Edizione in Blu-ray

Breve animazione originale Fuyu no Okurimono

Direttore: Kazuaki Terasawa, Musica: n-buna, Sigla: Haru no Yume di Junna

Animazione: WIT STUDIO Video musicale di Dear

Direttore: Hideaki Fukui Video musicale di Kaze no Oto sae Kikoenai

Direttore: Yuya Kimura

JUNNA ROCK YOU TOUR 2021 〜20-sai no Natsu〜 Introduzione FREEDOM〜Never End〜 Steppin’ Out〜versione estesa〜 La Vie en rose MC1 Abayo Yesterday Sleepless Kono Yubi Tomare -20×20 ver. MC2 Namiuchigiwa Here MC3 Ima Sky Hiasobi Believe In Myself Now or Never MC4 We are Sekaiwo Ketobase! Vai! Ya! Vai! Ware wa Shousetsu Yori mo Ki Nari Iru Imi MC5 Umi to Shinju MC6 Hajimari no Uta Finale

(Registrato allo Zepp Haneda, Tokyo, il 19 settembre 2021)

L’edizione standard prevede il CD con le 12 tracce riportate di seguito.

Dear (The Ancient Magus’ Bride stagione 2 OP)

Testo: Yuho Iwasato, Composizione/Arrangiamento: Yusuke Shirato Umi to Shinju (Fena: Pirate Princess OP)

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuki Kajiura Fureba, Amagasa

Testo/Composizione: s-num, Arrangiamento: Kaede Mashio Aimai na Futari (Kojinsa Arimasu OP)

Testo/Composizione: Yoko Nagai, Arrangiamento: TOPICS.LAB Ayamachi

Testo/Composizione: JUNNA, Arrangiamento: Taichi Nakamura Haru no Yume (sigla di Fuyu no Okurimono)

Testo/Composizione/Arrangiamento: n-buna Taiyo no Kouro (Fena: Pirate Princess ED)

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuki Kajiura THE END

Testo: Shoko Fujibayashi, Composizione/Arrangiamento: Shiro Sagisu Kaze no Oto sae Kikoenai (Sabikui Bisco OP)

Testo: eijun, Composizione/Arrangiamento: R・O・N REVOLUTION

Testo/Composizione/Arrangiamento: JUON You + Me = ?

Testo: JUNNA, Composizione/Arrangiamento: Shigeyuki Harada Seiza

Testo; jam, Composizione: Toshiaki Matsumoto, Arrangiamento: Shiro Sagisu, CHOKKAKU

Dove ascoltare Dear

Disponibile nei servizi di streaming (Apple Music, LINE MUSIC, Amazon Music Unlimited, AWA, KKBOX, Rakuten Music, TOWER RECORDS MUSIC, Spotify, YouTube Music) e nei più grandi siti di download come iTunes store, RecoChoku e mora dal 12 aprile 2023.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato