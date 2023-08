Mai Fuchigami: il mini-album Mai Create con i produttori vocaloid

Mai Fuchigami collabora con famosi produttori vocaloid nel mini-album Mai Create.

Il 25 gennaio 2023 è uscito il mini-album Mai Create, che include canzoni create attraverso collaborazioni tra famosi produttori vocaloid e Mai Fuchigami, una talentuosa doppiatrice famosa per il suo ruolo di Miho Nishizumi nell’anime Girls und Panzer. I cinque produttori vocaloid che hanno partecipato alla creazione di quest’album sono Giga, 40mP, Yuuyu, Iyowa e DECO*27. Tutto il lavoro artistico legato al progetto, invece, è stato realizzato dall’illustratore popman3580.

Ognuna delle cinque canzoni esprime diverse sfaccettature dell’artista Mai Fuchigami attraverso le prospettive uniche dei creatori. I video musicali di quattro canzoni, ovvero Speak Out meets Giga, Ichigo Hyakkai meets 40mP, Tricolor meets Yuuyu, e Chig Hug meets DECO*27 sono già usciti e disponibili, non perdeteveli!

I video musicali e le anteprime di Mai Create

Di seguito trovate le anteprime delle canzoni comodamente in un unico video.

I video musicali delle quattro canzoni si trovano invece ai seguenti link:

Attenzione a non farvi sfuggire nemmeno il merch esclusivo dell’occasione, già disponibile all’acquisto ora. La vendita include l’artwork di ogni canzone e, per la primissima volta, una replica dell’artwork con un NFT (gettone non riproducibile) allegato ad attestarne l’autenticità.

Non è ancora finita. Due sono stati gli eventi di lancio delle canzoni: il primo, al Gamers store di Akihabara, con un discorso, un miniconcerto e la consegna di omaggi; mentre il secondo è stato un evento online dedicato agli autografi. Grandissima l’atmosfera di hype che ancora aleggia su quest’attesissimo Mai Create!

Profilo di Mai Fuchigami

Nata il 28 maggio nella prefettura di Shizuoka, il suo colore preferito è il blu, si diverte a documentarsi sugli uccelli (in particolare parrocchetti e pappagalli), a farsi le unghie e a cucinare. Non fatevi ingannare dai suoi innocenti 158 cm di altezza, perché questa ragazza ha il primo livello di kendo! Non ve l’aspettavate vero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mai Fuchigami(Voice actor) (@mai_nstagram0528)

Mai Create di Mai Fuchigami

Ecco la tracklist del mini album Mai Create uscito il 25 gennaio.

Speak Out meets Giga

Testo: Sakiel Kiriya, Konnie Aoki, Composizione/Arrangiamento: Giga Ichigo Hyakkai meets 40mP

Testo/Composizione/Arrangiamento: 40mP Tricolor meets Yuuyu

Testo/Composizione/Arrangiamento: Yuuyu Droplet meets Iyowa

Testo/Composizione/Arrangiamento: Iyowa Chig Hug meets DECO*27

Testo/Composizione: DECO*27, Arrangiamento: Naoki Itai Speak Out meets Giga (strumentale) Ichigo Hyakkai meets 40mP (strumentale) Tricolor meets Yuuyu (strumentale) Droplet meets Iyowa (strumentale) Chig Hug meets DECO*27 (strumentale)

Gli eventi con Mai Fuchigami

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato