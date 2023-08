Alecomics: la festa dei Fumetti e dell’Intrattenimento

L’universo dei fumetti e dell’intrattenimento è ricco di creatività, immaginazione e avventure straordinarie. In questo contesto, eventi come Alecomics giocano un ruolo fondamentale nel riunire appassionati, creatori e artisti per celebrare questa forma d’arte unica e coinvolgente. Il festival si è rapidamente guadagnato una reputazione come uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti dei fumetti in Piemonte, offrendo un’esperienza eccezionale che abbraccia una vasta gamma di interessi e gusti. Tutto questo rende Alecomics la festa dei fumetti e del divertimento più amata in regione.

Nascita e Crescita del Festival

Alecomics, che come dice il nome si tiene ad Alessandria, ha radici profonde nella passione condivisa per i fumetti, i manga, i giochi di ruolo, i videogiochi, la musica giapponese e coreana e tutto ciò che riguarda la cultura geek e nerd. Ciò che è iniziato come un modesto raduno di appassionati è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare un evento di grande portata, attirando visitatori da ogni angolo del Paese. Quest’anno la presenza di ospiti come la cantante giapponese Rukatama e la formazione internazionale delle idol alternative Erisu lo rendono un festival non solo italiano, ma capace di attirare fan anche dall’estero.

Incontrare gli artisti

Una caratteristica che rende Alecomics speciale è la presenza di creator, musicisti e fumettisti che partecipano all’evento. Questo offre agli appassionati l’opportunità unica di interagire direttamente con le menti dietro le storie e i personaggi che amano. Le sessioni di autografi, le discussioni e i panel con gli ospiti d’onore offrono un’occasione preziosa per scoprire il processo creativo dietro le pagine dei fumetti e per porre domande dirette ai loro autori preferiti.

Variegata Esperienza di Intrattenimento

Il festival non è solo una celebrazione dei fumetti, ma abbraccia anche l’ampio spettro dell’intrattenimento correlato. Dalla competizioni di cosplay organizzata da Epicos, dove i partecipanti si trasformano nei loro personaggi preferiti, alle aree dedicate ai videogiochi, ai tornei di giochi di carte collezionabili e alle anteprime di film e serie televisive, c’è qualcosa per tutti. Gli stand dei venditori presentano una varietà di merchandise, fumetti rari, giocattoli e oggetti da collezione che entusiasmeranno i collezionisti e gli appassionati.

L’aspetto musicale è probabilmente quello più variegato, si va dal concerto dei Neri Per Caso (sì, quelli di “Quando c’è sentimento” e “Le ragazze”) alla giapponese Rukatama ai momenti musicali con DJ Shiru alla idol italiana Aki Momiji di Idol Stage. Tra gli ospiti anche Giovanni Storti, noto membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Rukatama e Erisu

Rukatama è un’artista, cantante e performer giapponese conosciuta amanti del J-Pop e delle idol come ex membro delle MelonBatake a Gogo, una delle migliori live idol band mai venute in Italia. Lasciato il gruppo, ha iniziato un percorso solista producendo musica J-pop. In questo tour italiano Rukatama interpreterà per la prima volta dal vivo le tracce del suo nuovo album, disponibile in tutti i servizi di streaming digitale. Sul palco domenica alle 13.30.

Erisu è senza dubbio la più energetica formazione idol in Europa. Fanno base in Italia pur essendo composta da quattro membri di varie nazionalità formatasi. La musica del gruppo nasce come commistione di generi alternativi, principalmente rock con una forte componente gotica e qualche spruzzata di punk e metal. Sul palco domenica alle 14.00.

Il K-Pop Contest

Presentato sul palco dai ragazzi torinesi di TKC, il contest si preannuncia di altissimo livello, anche perché è tappa del campionato europeo di danza K-Pop, il K-Pop Dance Fight Fest. I ballerini sia in crew che solisti si sfideranno davanti ad una giuria di esperti per contendersi la partecipazione alle finali nazionali e, potenzialmente a quelle europee. Le KJ Girls saranno in area Asia per accogliere i visitatori e dare informazioni su tutto quanto serve a fruire di un festival all’insegna del divertimento. In giuria: DJ Shiru, l’insegnante di danza Alice Berardi, l’esperto di cultura coreana Kim Soo Bok e la Tiktoker e ballerina Chiara Franchina.

Inclusività e Comunità

Uno degli aspetti più belli del Alecomics Festival è l’atmosfera di inclusività e comunità che permea l’intero evento. Gli appassionati si riuniscono per condividere le loro passioni senza pregiudizi, creando legami con persone che condividono interessi simili. Questo senso di appartenenza è evidente nelle conversazioni animate, sotto al palco e nei flash mob che si formano spontaneamente durante il festival.

Partner come Epicos per il cosplay, TKC, Idol Stage e K-ble Jungle per la musica K-Pop e J-Pop e Associazione Ochacaffè per la cultura giapponese assicurano che gli spettacoli e le varie attività siano organizzate tanto con professionalità e precisione quanto con passione e voglia di divertimento.

Alecomics rappresenta una celebrazione vivace e coinvolgente della cultura dei fumetti e dell’intrattenimento. Oltre a essere un momento di gioia per gli appassionati, è anche un’opportunità per gli artisti di incontrare il loro pubblico e per gli appassionati di immergersi in un mondo di creatività e fantasia. Con la sua crescita costante e la capacità di riunire persone provenienti da diverse sfere della vita, il festival continua a lasciare un’impronta duratura nella scena dell’intrattenimento e dei fumetti.

