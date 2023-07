Take Off a Firenze: gli iKON in concerto

Gli iKON sono un gruppo musicale sudcoreano che ha debuttato nel 2015. La loro carriera inizia da molto giovani, quando alcuni di loro si sono uniti nel 2011 alla YG Entertainment. Dopo anni di allenamento hanno partecipato al programma WIN (Who is Next) in cui insieme hanno formato il “team B” e sono stati messi in competizione per la formazione di un nuovo gruppo idol. Nel mentre hanno avuto diverse attività interessanti come la partecipazione al video musicale di Taeyang (Big Bang) Ringa Linga. A metà 2014 il “team B” apparve nel programma Mix & Match in cui l’obiettivo era proprio di determinare la line-up finale degli iKON. Sono appena venuti a far sentire il loro nuovo disco Take Off a Firenze, in un concerto organizzato da Jin Entertainment.

Dopo che la line up era stata definita il gruppo iKON ebbe numerosi incontri in Asia facendo numeri da record, tanto che si esibirono come artisti di apertura al concerto dei Big Bang e Billboard li ha descritti come: “Top 5 artisti K-pop da tenere d’occhio nel 2015”. Ebbero subito un grande successo, il loro pre-singolo di debutto My Tipe in 24 ore raccolse 1,7 milioni di visualizzazioni su YouTube, divenne numero uno sui siti di streaming di musica cinese e fecero anche tendenza su Weibo, in cui sono stati cercati per 1,3 miliardi di volte. Da lì è stato un crescere di eventi, concerti e di opportunità per loro. La canzone Love scenario raggiunse la numero uno su tutte le piattaforme digitali e fu prima in classifica per 6 settimane, furono i primi artisti a raggiungere un simile traguardo. Lo scorso anno nel 2022 hanno lasciato la YG Entertainment e il 1 gennaio 2023 hanno firmato il contratto con la 143 Entertainment.

L’ultimo tour chiamato Take off ha portato gli IKON anche in Italia. Take off è l’ultimo album degli iKON, che sono tornati dopo un piccolo periodo di inattività. Take off è il primo album degli iKON sotto la 143 Entertainment. Il tour li sta portando in giro per il mondo, hanno iniziato da Seoul e finiranno a settembre in America. Anche se sono degli artisti professionisti per il tour erano molto agitati ed emozionati sin dalla prima tappa a Seoul, soprattutto DK.

Il concerto in Italia é stato pieno di sorprese per tutti, è stato un concerto coinvolgente e pieno di emozioni. È iniziato subito alla grande con la canzone Tantara, un pezzo tratto proprio dell’ultimo album, per continuare con Sinosijak (uscita proprio alla finale del programma Mix and Match), canzone con cui hanno debuttato gli iKON. Hanno quindi iniziato il concerto con la prima e l’ultima canzone della loro carriera. Alcuni di loro hanno presentato anche il loro singolo, tutti apprezzatissimi dal pubblico, che era già molto coinvolto e reattivo. Gran parte del pubblico sapeva a memoria tutti i testi. Un concerto spettacolare in cui le luci, i video e gli effetti scenici erano perfettamente in sincro con le emozioni della canzone. Per cambiarsi di abito utilizzavano video di spiegazione del tour, video backstage e video emozionanti di interviste inedite. Hanno anche parlato di quello che hanno fatto in Italia e della “mimica” italiana, esordendo anche con piccole frasi in italiano. Uno dei momenti più forti del concerto è stato quando hanno salutato e hanno fatto finta di andar via invece poi sono tornati per l’encore, passando un po’ più tempo con i loro fan. Probabilmente a distanza di molti anni la loro canzone più apprezzata continua sempre ad essere Love scenario.

