Dal 26 luglio esce il manga slice of life Skip & Loafer di Misaki Takamatsu che ha ispirato il popolarissimo anime di Crunchyroll!

L’editore J-Pop Manga presenta Skip & Loafer di Misaki Takamatsu, il manga da cui è stata tratta la serie anime di grande successo che è visibile anche in Italia su Crunchyroll.

Le premesse alla storia

Non è mai facile iniziare una nuova scuola e le cose sono ancora più difficili se ci si sposta da un piccolo paese di provincia alla città di Tokyo! Ma Mitsumi è intenzionata a coronare il suo sogno di diventare un ministro per migliorare il suo Paese e questo è solo un piccolo sacrificio nel lungo percorso di studi che ha in mente per sé…

Con molta ironia e un pizzico di romanticismo iniziano le avventure cittadine di Mitsumi!

“Tokyo è una città che viaggia a velocità supersonica. Sono stata trascinata via dalle onde e sballottata in giro al punto di sentirmi male. Ma non importa. L’unica cosa da fare ora è correre!”

Mitsumi Iwakura lascia la sperduta cittadina in cui ha sempre vissuto per trasferirsi a Tokyo. Il primo anno di liceo sta per cominciare e lei ha già programmato il suo futuro alla perfezione… Peccato che non tutto andrà nel verso giusto! Per fortuna, Mitsumi ha il dono di contagiare chiunque le stia intorno con il suo entusiasmo, anche se non se ne rende conto…

Una serie già pluripremiata

Skip & Loafer è vincitore del Kodansha Manga Award 2023 come Miglior Manga ed è stato nominato agli importanti premi Manga Taisho, Kono Manga Ga Sugoi! e a Japan Media Arts Festival.

Il primo volume della serie slice of life del momento sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 26 luglio. Sotto la consueta sovraccoperta i lettori potranno trovare dei divertentissimi extra con protagonisti Mitsumi e i suoi nuovi amici. E solo nell’edizione italiana del primo volume sono presenti alcune esclusive pagine a colori, assenti nel tankobon giapponese!

Skip & Loafer di Misaki Takamatsu

1° di 8 volumi (serie bimestrale in corso) con formato – 12,4×18 – brossurato con sovraccopertina. Pagine – 192, B/N Prezzo – 6,50 €

Sito della casa editrice J-Pop Manga

Sito italiano di Crunchyroll