La sigla iniziale di Alice Gear Aegis Expansion, è uscita da pochi mesi ed è già un grande successo. La sigla di AGAE di Aina Suzuki tramette emozioni ed è perfettamente in tono con le atmosfere dell’anime tanto amato.

Aina Suzuki, conosciuta per i suoi ruoli di Mari Ohara in Love Live! Sunshine!! e Jashin-chan in Dropkick on My Devil!, ha pubblicato il suo nuovo singolo Dash and Go! Quest’evento ha segnato la prima uscita dell’artista dopo la pubblicazione del suo secondo album, uscito 18 mesi prima. La canzone è sigla d’apertura per l’anime televisivo Alice Gear Aegis Expansion, che va in onda in Giappone dal mese di aprile. Si tratta di una canzone punk rock, genere inesplorato per Aina Suzuki.

Dash and Go! di Aina Suzuki

La cantante ha lanciato il pezzo al Lantis Girls Fes “try -> angle” giovedì 23 febbraio. Con il suo nuovo singolo e l’esibizione, Aina Suzuki lascerà sicuramente il segno nell’industria musicale e, soprattutto, nell’animo dei suoi entusiasti fan. La nuova canzone uscirà il 10 maggio in tre diverse edizioni, ovvero un’edizione standard, una limitata e un’edizione anime.

L’anime Alice Gear Aegis Expansion

Su Youtube è disponibile un video di presentazione in lingua originale di quest’anime recente, date un’occhiata!

Aina Suzuki

Nata il 23 luglio in Hokkaido, Giappone, quest’artista appartiene all’organizzazione IAM e ha debuttato come doppiatrice nel 2014. Nel 2015 è stata scelta per il ruolo di Mari Ohara in Love Live! Sunshine!!, ed è attiva nel gruppo idol scolastico Aqours.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 鈴木愛奈 公式Info (@ainasuzuki_info)

Altri suoi ruoli degni di nota includono Jashin-chan in Un calcio volante al mio demonio!, Yoshi in Non tormentarmi, Nagatoro!, Mone Ishiya in Teppen-!!!, Yuki Aoba in Rumble Garanndoll e Koori Chikage in Yuki Yuna is a hero: The great mankai chapter. Suzuki ha debuttato da solista con Lantis l’1 gennaio 2020 e finora ha cantato 5 canzoni per anime. In fondo alla pagina trovate tutti i link di quest’artista fantastica!

L’evento Lantis Girls Fes “try -> angle”

Come anticipato, Aina Suzuki si è esibita al Lantis Girls Fes “Try -> angle”, tenutosi 23 febbraio allo Yamano Hall. Nello specifico, si trattava di due spettacoli: uno pomeridiano che aprirà i cancelli alle 13:30 e, allo stesso modo, lo show serale ha aperto alle 17:30 per iniziare mezz’ora dopo, alle 18:00.

