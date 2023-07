Rei di Jun Futamata OST dell’anime Revenger

Rei di Jun Futamata, colonna sonora originale dell’anime Revenger, da scoprire!

Rei di Jun Futamata, la sigla originale dell’anime per trasmissione televisiva Revenger, già in onda in Giappone, è uscita il il 22 febbraio.

Gen Urobuchi (Nitroplus), rinomato per capolavori come Puella Magi Madoka Magica e Psycho-Pass, sta ora lavorando alla creazione delle serie e della trama di Revenger, il suo primo anime originale da 10 anni a questa parte! Tutti hanno grandi aspettative. Revenger sarà diretto da Masaya Fujimori, che ha dato prova delle sue abilità in Nintama Rantaro e Kemono Jihen, lavori che hanno assolutamente ammaliato il pubblico.

La musica per Revenger sarà composta dalla talentuosa cantante e musicista Jun Futamata, che per la prima volta farà musica destinata ad un anime! L’album consiste in 24 canzoni che combinano la musica di Futamata con strumenti musicali multietnici come lo shamisen, il koto, e ancora, bansuri, sitar, ondomo e altri strumenti a corde per formare un’armonia caotica che ben esprime le incantevoli, affascinanti, bellissime vite dei Revengers. Il mondo delle anisong sta per assistere alla nascita di una nuova star!

È possibile trovare le canzoni anche sul canale YouTube ufficiale di Revenger.

Chi è Jun Futamata

Cantante, compositrice e autrice di testi, Jun Futamata è un’artista dal sound più unico che raro, creato grazie ad una voce trasparente quanto innocente e ad uno stile compositivo nuovo che costruisce più piani vocali.

Futamata ha viaggiato da sola a New York per studiare il metodo bebop e l’improvvisazione basata sulla progressione degli accordi. In quello stesso periodo ha fatto molte sessioni di improvvisazione con talentuosi musicisti nei jazz club di New York. Dopo il suo ritorno in Giappone ha partecipato a spot televisivi e come cantante, corista e direttrice corale in molti lavori di grandi artisti. Futamata è sempre stata benvoluta per la sua voce eterea e il suo eccellente lavoro da corista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jun Futamata (@junfutamata)

Parecipazioni in programmi TV, anime, spot, radio ecc.

L’artista ha cantato per la maratona di Tokyo, programmi TV come Science Zero di NHK, film come Yagate Umi e to Todoku, Sing a Bit of Harmony e Paradise Kiss, oltre a drama come Emergency Interrogation Room e The Hours of My Life. Inoltre ha contribuito negli anime Pokémon e Star Twinkle PreCure. La cantante era stata selezionata anche per il cover album ufficiale di Disney e ha partecipato in numerosi progetti, inclusi gli spot pubblicitari per lo Yamazaki Spring Bread Festival, Pizza Hut, l’amministrazione metropolitana di Tokyo e L’Occitane. Futamata ha lavorato anche a jingle radio per J-wave, TokyoFM, FM Yokohama e JFN. La sua voce ha ricevuto eccellenti valutazioni e i lavori in cui ha partecipato hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche Oricon e iTunes, mantenendo una posizione top nelle classifiche dance per sei settimane.

Nel 2021, Jun Futamata ha pubblicato la sua prima collezione di lavori da solista, Gravity, che ha debuttato al primo posto della classifica iTunes New Age.

Futamata, oltre ad essersi esibita al Saitama International Art Festival SACP, ha lavorato ad un programma radio per il Boso-Satoyama Art Festival Ichihara art x mix, ad un jingle radio per Lily’s Tone di Yuriko Ishida (J-wave), ad un film per l’esibizione SonyPark a Ginza, a vari fashion show e a musica da installazione. La sua espressione creativa di cantante e musicista è stata molto apprezzata.

L’artista prevede l’uscita del suo secondo album nel 2023. Questo prossimo lavoro sarà registrato in Islanda, ovvero il luogo in cui lei ne trasse l’ispirazione.

Rei di Jun Futamata, OST di Revenger

Il titolo originale dell’album che conterrà tutte le musiche di Revenger è TV anime REVENGER OST Rei. Jun Futamata lo pubblicherà il 22 febbraio 2023, tenetevi pronti!

Ecco di seguito le tracce che vi si troveranno.

1. REVENGER main theme

2. Shaujuuimetsu

3. Iruigyou

4. Hariyoma

5. Rasetsu

6. Gyoukimasse

7. Ichiroku

8. Zareau

9. Shijuuhacchakunezumi

10. Zonzai

11. Omotenagaya to Hanakanzashi

12. Akuboku

13. Mogaribue

14. Chinkin

15. Konton

16. Inei

17. Suikyuu no Yume

18. Busu

19. Sekishiki

20. Akemutsu Kuremutsu

21. Shunrinkatakage

22. Geiha

23. Onzoueku

24. Tousei

Tutte le canzoni sono composte e arrangiate da Jun Futamata e Naoyuki Honzawa.

Informazioni di distribuzione

L’album sarà disponibile sui servizi di streaming e sui principali siti di download come iTunes Store, RecoChoku e mora dal 22 febbraio 2023. I servizi di streaming saranno offerti da: Apple Music, LINE MUSIC, Amazon Music Unlimited, AWA, KKBOX, Rakuten Music, TOWER RECORDS MUSIC, Spotify, YouTube Music.

Tradotto dall’inglese da Marianna Ceolato