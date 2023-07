Un festival musicale K-Pop nel cuore di Varsavia, il Kpop Nation in Polonia si preannuncia come la più grande celebrazione della musica coreana in Europa. La data prevista è il 23 settembre, al PGE Narodowy di Varsavia.

Il festival è il primo concerto K-Pop a livello di stadi in Europa, e le aspettative sono altissime. A Varsavia l’occidente incontrerà l’oriente in un’armonica fusione, un incontro tra fan europei e artisti coreani in Europa.

La lista di artisti partecipanti, non ancora completa, è stata annunciata in Italia dal popolare sito cultura-coreana.it: (G)I-dle, Zerobaseone, SF9, The Boyz, Mamamoo+, Kep1er e Cix. Un programma, quello del Kpop Nation in Polonia, che riuscirà ad attrarre fan da tutta Europa, con sicuramente molti gruppi di fan italiani che prenderanno l’occasione per visitare una bellissima capitale europea dai costi contenuti, e vedere i loro idoli dal vivo. Varsavia è una città che pulsa di divertimento, e vale sicuramente la pena visitare.

Cosa aspettarsi dal Kpop Nation in Polonia

Al Kpop Nation il motto è “suoni indimenticabili e fandom fortissimo!”. L’idea alla base del festival è chiara: è un evento per far radunare la comunità del K-Pop europea. Un raduno che rimarrà sulla mappa dei festival europei come l’evento più grande creato dai fan per i fan. In un mondo affascinato dal K-Pop, i sogni diventano canzoni da cantare a squarciagola, perchè la comunità dei fan diventi una famiglia. Una festa di musica, ballo ed allegria, dove creare ricordi che dureranno una vita intera.

Kpop Nation è un cancello che vi porterà a melodie orecchiabili, performance energetiche ed un senso di unità che si può trovare solo nella grande famiglia del K-Pop. Il “Nation” del nome si riferisce proprio ai fan del K-Pop europei.

CREDITI E LINK

Evento organizzato da SSD Media, alla promozione lavora Good Taste Production e partner ufficiali sono PGE Narodowy ed Eventim.

Sito ufficiale di Kpop Nation Varsavia

Instagram

Facebook

Twitter

Tiktok

YouYube