Nenlu è una delle cantanti nel progetto Erisu, un gruppo idol che da qualche tempo sta rivoluzionando il mondo della musica, sia con la loro discografia che, soprattutto, con i concerti dal vivo, in discoteche tanto quanto ai maggiori festival. Concerti in cui il loro fascino fa a pugni con la loro rabbiosa energia, anche se in realtà non è un fare a pugni, anzi uno alimenta l’altro. In questa intervista a Nenlu delle Erisu cerchiamo di conoscere un po’ meglio la loro musica ma anche lei personalmente.

DJS: Il trucco che portate ai concerti è molto efficace, e ben si adatta al costume e all’atmosfera che volete trasmettere. Chi lo pensa e chi fisicamente lo crea?

Nenlu: Siamo partite con l’idea di utilizzare un trucco accattivante e scenico dai toni rossi e neri con declinazione tribale, per farlo abbiamo studiato i modi di decorazione delle donne sumere, ittite accadiche e mediorientali, oltre ovviamente la Kumari, e abbiamo trovato toni e colori comuni a tutte le culture che abbiamo riprodotto. La nostra ricerca non è terminata lì e nel tempo abbiamo affinato e personalizzato il trucco ispirandoci alla nostra dea di appartenenza, e ad oggi ognuna di noi è unica e diversa dalle altre con un filo conduttore che ci lega: Eris.

DJS: Cosa ti piace di più e di meno del fare concerti dal vivo?

Nenlu: Esibirsi per me significa trasferire una parte di me agli altri, la fase live per me implica trance completa, il concetto della Pizia Romana che non ha più una propria personalità ma parla per conto di entità terze; quando salgo sul palco e sento che la Pizia sta per arrivare allora comprendo che il concerto andrà bene e sarà tutto bellissimo, e mi risveglio che è tutto finito. Connessione e condivisione, questi sono i temi centrali. Nei concerti estivi quando suoniamo di giorno con 35 gradi invece è molto complicato visto che siamo un gruppo molto “fisico” e ci muoviamo molto. Preferisco esibirmi la notte.

DJS: A proposito di tour, preferiresti fare un mese on the road, con una quindicina di concerti in un tempo ristretto oppure un concerto al mese per tutto l’anno?

Nenlu: I gruppi alt idol come il nostro trovano completamento nella dimensione live, preferirei suonare sempre, ogni giorno, anche più volte come si fa in Giappone, mi piacerebbe fare i festival metal oceanici, è il mio prossimo obbiettivo.

DJS: Se dovessi scegliere, successo nella musica o nell’amore?

Nenlu: E’ la stessa identica cosa, preferisco tutto.

DJS: Suoni o suoneresti qualche strumento?

Nenlu: Sono una chitarrista in realtà, nelle Erisu diverse di noi suonano strumenti e questo suona strano quando lo racconti, le persone hanno una strana concezione delle ragazze che cantano, pensano che quella sia la loro unica focalizzazione, io compongo musica, suono strumenti a corde e mi diverto molto a creare suoni ed atmosfere; il canto è una delle forme espressive che uso. In Erisu è la primaria ma non l’unica.

DJS: In quale altro campo artistico ti piacerebbe lavorare (modella, attrice, pittrice…)?-

Nenlu: Sono certa di avere una gemella identica che lavora nel campo dell’illustrazione ed esegue commissioni su richiesta di illustrazioni digitali, se cercate @niizune la trovate

DJS: Alcool e gusto di gelato preferiti?

Nenlu: Cosmopolitan e nocciotella, anche serviti insieme, non è un problema!

