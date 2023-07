Arriva in Italia il manga shojo di successo da cui è tratta la serie anime dal 5 luglio su Netflix: Il mio Matrimonio Felice di Akumi Agitogi e Rito Kosaka!

“Sono la primogenita della famiglia Saimori, una stirpe antica e assai nota… … che ha dato alla luce generazioni di individui dalle capacità sovrannaturali.”

Nominato come “Miglior Shojo” ai Premi Kono Manga Ga Sugoi! e Kodansha Manga Awards, ecco finalmente in Italia per J-POP Manga l’atteso Il mio Matrimonio Felice, la serie di ambientazione storica di Akumi Agitogi e Rito Kosaka da cui è tratto l’anime da oggi disponibile su Netflix! Il primo volume della serie sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 19 luglio!

La storia di Il Mio Matrimonio Felice

Miyo Saimori, giovane fanciulla nel Giappone del XIX secolo, non desidera altro che una piccola dose di gioia. Nonostante la sua famiglia possegga abilità sovrannaturali da generazioni, Miyo non ne ha ereditata alcuna e in casa è considerata un peso morto, viene evitata da tutti ed è trattata come una serva dalla violenta matrigna. Raggiunta l’età da marito, Miyo viene data in sposa all’erede della famiglia Kudou, noto per essere un uomo freddo e spietato. Rassegnata al suo destino, la ragazza scopre però che il futuro marito, pallido e bello, è tutt’altro che un mostro. Nonostante le reciproche diffidenze, a poco a poco i due promessi sposi aprono lentamente i loro cuori l’uno all’altra… Una struggente storia d’amore combinata con elementi fantastici e una buona dose di mistero. Dopo il grande successo di vendite in Giappone e la trasposizione anime da oggi disponibile su Netflix, il primo volume de Il mio Matrimonio Felice arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 19 luglio!

Il mio Matrimonio Felice di Akumi Agitogi e Rito Kosaka

1° Volume di 4 ( Serie In Corso) Formato – 12×16,9 – Brossurato con Sovraccopertina

Pagine – 192, B/N Periodicità Mensile Prezzo – 6,50 €

Sito della casa editrice J-Pop Manga

