Gundam – The Witch from Mercury e The Tempest

Se ci seguite su Facebook sapete che sono un fan di Gundam e che l’ultima serie del brand, Mobile Suit Gundam – The Witch from Mercury, mi sta piacendo particolarmente.

Già da un po’ di tempo, la serie aveva dato indizi su come lo sceneggiatore avesse utilizzato come idea per la serie una commedia di William Shakespeare, The Tempest/La Tempesta, e in questo articolo vi enuncerò un po’ di similitudini tra le due opere.

Nell’episodio Prologo, che trovate assieme a prima e seconda parte su Crunchyroll, vediamo il dipanarsi di una tragedia, ovvero l’attacco dell’Istituto Vanadis, che costringe Elnora Samaya e sua figlia Ericht alla fuga verso Mercurio, equiparabile al tradimento shakespeariano adi danni di Prospero (duca di Milano) causato da Antonio e Alonso (il re di Napoli), che viene mandato in esilio con la figlioletta Miranda su un isola deserta.

Prospero oltre a essere un Duca è anche un potente Mago, che usa le sue arti per sottomettere al suo volere gli spiriti e gli elementi. Non a caso, quando Elnora torna in scena, indossa un casco per non farsi riconoscere e utilizza il nome di Prospera Mercury, etichettata come “strega” assieme a tutto lo staff della Vanadis che persegue la tecnologia proibita del GUND.

Un giorno, mentre erano di ritorno per nave in Italia, una Tempesta scatenata da Prospero, costringe Antonio, Alonso e suo figlio Ferdinando sull’isola deserta dove Prospero e sua figlia sono esiliati e qui le trame del mago fanno in modo che Fedinando si innamori di Miranda, la figlia di Prospero, facendo la parte del malvagio e sottoponendo il giovane a diverse prove.

Il personaggio di Alonso e Ferdinando possono essere visti come Delling e Miorine Rembran, il primo è stato uno dei principali oppositori della tecnologia GUND, che ha causato l’attacco e lo sterminio indiscriminato dell’Incidente di Vanadis, ed ovviamente Suletta fa la parte di Miranda, la figlia di Prospera. Altra analogia compare con la sfida vinta da Suletta che la porta a diventare la fidanzata di Miorine.

Prospero inoltre ha al suo servizio Ariel, un potente spirito dell’aria… che potremmo equiparare all’Aerial (di cui ricordiamo il gioco di parole di come si legge in giapponese, ovvero “Eriaru“, che tradotto sarebbe “Eri è qui/esiste“), e il fatto che entrambi siano spesso la chiave per risolvere le situazioni più spiacevoli e superare dure prove.

Aggiungiamoci anche il “Data Storm“, la Tempesta di Dati causati dall’Aerial ottenuta all’aumento del Permet Score, altro riferimento diretto al titolo della commedia.

Nell’episodio 21, andato in onda l’11/06/23, inoltre viene spiegato che è in possesso dell’Assemblea della Lega Spaziale un Gundam definito “mostruoso“, ovvero il Gundam Calibarn… altro rimando a Calibano, un personaggio mostruoso, schiavo di Prospero che ha tentato di violentare sua figlia, che poi tenta di assassinarlo per liberarsi cospirando con due lestofanti giunti sull’isola assieme a Alonso e Antonio.

A questo punto il dubbio viene da sé…

Essendo The Tempest, una commedia e non una tragedia, ad aver ispirato gli sceneggiatori possiamo sperare che la serie si possa concludere con un lieto fine?

Il fatto che Suletta salirà prossimamente a bordo del Calibarn per cercare di dissuadere la madre dai suoi piani di vendetta, non gioca sicuramente a suo favore, visto che questo Gundam rischia di ucciderla, come un po’ tutte le unità Gundam fanno in questa serie con i loro piloti, a causa dell’assenza di schermatura dal Data Storm che aumenta di pari passo con il Permet Score, equiparabile nel caso della commedia al tentativo di Calibano di violentare Miranda, la figlia di Prospero.