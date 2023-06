Edizioni BD & J-POP Manga a Bergamo Comicon

Dal 23 al 25 giugno la casa editrice milanese partecipa alla prima edizione del Comicon nella Capitale italiana della Cultura 2023. Quest’anno Comicon raddoppia e, oltre al consueto appuntamento primaverile a Napoli, inaugura una prima edizione estiva a Bergamo. Il manga a Bergamo Comicon sarà presente soprattutto in Asian Village, l’area dedicata alla cultura asiatica.

Edizioni BD & J-Pop Manga partecipano a questa nuova kermesse dedicata a fumetti, giochi, musica asiatica e cosplayer. La casa editrice sarà allo stand AAV-05 del Padiglione A della Fiera di Bergamo con tutte le novità più attese dell’estate e molti ospiti in firma.

Le proposte J-Pop Manga a Bergamo Comicon

Per J-Pop Manga faranno il loro debutto in fiera l’originale Boy’s Love Domani, l’arcobaleno di Noriko Kihara, la complicata storia d’amore tra una drag queen e un impiegato etero, e le attese prosecuzioni di Tokyo Revengers 28, Choujin X 3, Initial D 3, My Charms are Wasted 2. Non mancheranno le novità più amate tra cui Medalist, DanDaDan, BJ Alex, My Dress-Up Darling, Ice Guy and Cool Girl e tanto altro.

Le proposte Edizioni BD a Bergamo Comicon

Tra le novità non manga, Daniele Turturici e Alex Novelli, autori della serie di successo su Webtoon Turtle & Nova in arrivo in volume per Edizioni BD, presentano in esclusiva in fiera il volume zero della saga dedicato al mondo di Monad e ai suoi stravaganti protagonisti.

Partecipa a Bergamo Comicon anche Simone Di Meo, straordinario disegnatore della serie di fantascienza di Al Ewing Li troviamo solo quando sono morti e di Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles con i testi di Ryan Parrott.

Sempre per Edizioni BD l’illustratore e fumettista Alessandro Ripane incontra i lettori in stand con la novità Hai rubato anche tu questo disegno? sulla storia vera di una immagine realizzata dall’autore e divenuta virale online finendo su profili social di musicisti famosi, album di gruppi dai nomi impronunciabili, t-shirt, oggettistica varia, tatuaggi…

Parteciperanno inoltre Freddie Tanto, disegnatore del volume unico dark fantasy sceneggiato da Michele Monteleone La Palude; Caterina Bonomelli, autrice della serie urban fantasy Sottopelle; Giovanni “JiokE” Dell’Oro con il nuovo horror viscerale Voglio il tuo cuore; Leonardo Berghella e Alessandro Starace con il manga italiano che strizza l’occhio al gioco di ruolo Dada Adventure; Giada Duino e Giulia Pex, autrici del graphic novel generazionale I Cavalli del Tennessee.

Segui il sito e i social di Edizioni BD per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori! Le case editrici avranno lo stand in Fiera di Bergamo – Padiglione A Stand AAV-05.

GLI EVENTI DI EDIZIONI BD & J-POP MANGA

Venerdì 23 giugno ore 14:00, Sala Meeting Hiroba

J-Pop Romantic Summer: Un tuffo nel cuore dei prossimi shojo e romance a marchio J-Pop Manga! con Alucyel e La Biblioteca di Daphne.

(Ri)Scopriamo le emozioni e le passioni dei nuovi titoli romantici, celebrando il recente ritorno in voga del genere. Un’esperienza da non perdere per gli amanti delle storie d’amore che vogliano scoprire nuove serie e titoli per occupare le proprie letture estive!

Sabato 24 giugno ore 17:00, Sala Andrea Pazienza

Il nostro futuro dipende dai mostri? Le nuove forme dell’alterità, tra fantasy e horror con Jioke, Caterina Bonomelli, Nicolò Pellizzon

Rappresentare mostri è spesso un modo per raccontare demoni interiori. Nei generi horror o fantasy, questo si traduce per gli autori in una profonda ricerca e indagine sull’animo umano, fino a toccarlo nei suoi spazi più reconditi. Sesso, violenza e ossessione sono infatti i veri temi al centro dei lavori di autori come Jioke, Caterina Bonomelli e Nicolò Pellizzon, che con i loro fumetti sanno dare un’originale interpretazione non solo degli immaginari fantastici, ma anche della realtà di oggi, e di come la viviamo.

Sabato 24 giugno ore 17:00, Sala Meeting Hiroba

Alla scoperta di Dada Adventure! con Leonardo Berghella, Alessandro Starace, Michele Mari

È diventato un fumetto cult nel giro di pochissimo tempo, ritagliandosi uno spazio importante nel cuore di molti lettori. Dada Adventure è un emozionante manga fantasy capace di racchiudere l’eredità delle classiche fiabe, fondendo al contempo manga e fumetto occidentale, con una prospettiva ironica e comica. Quali sono, tuttavia, i suoi veri punti di forza? Ce lo raccontano i loro autori, Leonardo Berghella e Alessandro Starace.

Domenica 25 giugno ore 13:00, Sala Andrea Pazienza

Immagini virali, ma a tua insaputa. Storie mirabolanti di disegni rubati, online. Con Alessandro Ripane.

Non solo anime e manga a Bergamo Comicon, anche i concerti saranno imperdibili, e tra questi vi consigliamo assolutamente le Erisu, idol alternative, e Mion, cantautrice giapponese in tour europeo proprio in queste settimane.