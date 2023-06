Al Comicon Bergamo Asian Village e palchi, pop e tradizionale, musica e Oriente saranno gomito a gomito per tre giorni. L’Asian Village rappresenta infatti un punto d’incontro tra la cultura asiatica, sia pop che tradizionale, e il mondo nerd, entrambi molto forti nei festival del fumetto.

Sul palco nominato Music Dojo, nelle sale del padiglione, nella sala incontri Meeting Hiroba si alternano musica J-Pop e K-Pop, cosplay, il mondo delle arti marziali e delle tradizioni nipponiche.

La musica dall’Asia

Ospite dal Giappone di un festival, il Comicon, che ha sempre avuto un forte amore per la musica giapponese, è Mion. Il suo pezzo Summer Magic è arrivato al primo posto della classifica dei singoli Oricon. Una cantante e cantautrice da Nagoya, prefettura di Aichi, Mion ha suonato in vari Paesi e la tappa di Comicon Bergamo è l’unica italiana del suo attuale tour europeo, prima volta nel nostro Paese. Per il suo debutto in Italia porterà sul palco sia le sue canzoni originali (J-Rock, J-Pop e ballate) sia qualche cover delle più amate canzoni dagli anime.

Gli ospiti legati alla musica orientale includono i più noti creator legati alla musica pop coreana, nomi quali Chiara Franchina e Maya Gittola, e le artiste italiane di Idol Stage e K-ble Jungle. Il contest di ballo farà scatenare i fan della musica K-Pop, sia sul palco che davanti, con le selezioni per i solisti della Lombardia del campionato nazionale, il K-Pop Dance Fight Fest. Per chi preferisce il canto al ballo, momenti di karaoke per cantare a squarciagola in giapponese, coreano o tailandese. Diverse sfaccettature del mondo idol saranno presenti sullo stesso palco: la dolce Aki Momiji, l’energica Kuupi e le sataniche alt-idol Erisu.

Non solo musica asiatica

Non solo dall’Asia viene la musica del Comicon, a farvi ballare e cantare in italiano ci penseranno le cover band Le Stelle di Hokuto e Bim Bum Bam con ospite speciale la regina delle sigle Cristina D’Avena, sul main stage, mentre sul palco Music Dojo l’interprete Jolie canta le sigle dei classici Disney e la compagnia teatrale I Numero Zero porta in scena il musical Cartoon Maniac Show, coinvolgente e spassoso spettacolo all’insegna della nostalgia.

L’artista Zoelle, che proprio al Comicon ha dedicato una canzone, la cantautrice romana Hello Mimmi e Immanuel Casto con Romina Falconi accompagnati dalla loro band chiudono un programma ricco di idee, dove gli artisti si distinguono per l’originalità e le proposte a volte provocatorie e che danno ai nostri palchi una visione completa di quella che è la musica che gira intorno al mondo della cultura pop di stampo nerd.

Manga al Comicon Bergamo

L’aspetto manga è naturalmente importante all’Asian Village: oltre a numerosi incontri e interviste ai protagonisti di quest’arte il padiglione ospita la mostra commemorativa di Marica Inoue, illustratrice e mangaka. Nata a Tokio, ha lavorato come illustratrice e fumettista dopo gli studi al Visual Communication Design Department della Musashino Art University. Come illustratrice ha disegnato varie copertine per riviste, il character design per alcuni spot pubblicitari (Saikebon) e collaborava da anni con Copic Italia. Saranno presenti anche case editrici come J-Pop Manga, con incontri e conferenze.

L’oriente tradizionale a Bergamo: Asian Village

Non di solo pop vive il Comicon, si potrebbe dire sbirciando il programma delle attività proposte dall’Asian Village. Dato che per capire le arti pop bisogna avere una certa esposizione alle arti tradizionali, varie sono le proposte legate al mondo del Giappone antico, grazie alla collaborazione con l’Associazione giapponese Ochacaffè.

L’artista Maestro Makoto, legato all’arte dell’origami e della pittura di ideogrammi, proporrà una conferenza sulla storia dell’origami e al suo stand sarà a disposizione per workshop di introduzione a quest’arte delicata e poetica.

Le maestre Tanaka e Kanazawa proporranno workshop di calligrafia tradizionale e di vestizione del kimono estivo, lo yukata, antico ma ancora amatissimo dai giapponesi, soprattutto durante i festival chiamati matsuri. Sia la calligrafia che il kimono sono tradizioni tornate di recente molto di moda, apprezzate in Oriente quando qui da noi.

Le arti marziali saranno presenti ogni giorno sia sul Music Dojo che nell’area Kids, grazie alle presentazioni e workshop di Ananda ASD. Potremo vedere dimostrazioni e provare direttamente le tecniche dell’aikido, dello iaido (arte dell’estrazione della spada), del kenjutsu (tecniche di spada giapponese), ma anche l’arte marziale cinese wushu kung-fu, e non poteva mancare il karate.

