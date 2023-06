Le alt-idol Erisu sono una formidabile unità idol che trae la propria forza anche dall’avere quattro membri di quattro diverse nazionalità. Formatesi nel 2020, hanno debuttato con vari gruppi idol giapponesi al festival Monster of Dolls, un festival internazionale dedicato alle idol alternative in Europa.

Le quattro ragazze sul palco dimostrano una grinta fuori dal comune, e riescono ad unire i loro diversi modi di cantare in un cocktail che funziona. Voci diversissime, lingue e stili a prima vista discordanti che risultano però in una ricetta convincente e vincente.

La musica della band riflette vari generi underground, principalmente rock alternativo con linee gotiche e con inflessioni di rock progressivo. La qualità dei pezzi è garantita dai diversi musicisti della scena punk rock degli anni ’80 e ’90 che sono coinvolti nella produzione del gruppo. Non guasta all’insieme la bellezza fiera delle quattro cantanti: ognuna delle quattro in maniera diversa potrebbe essere una modella di sfilate, ed eccole invece a proporre un rock sanguigno ma ricco di spunti originali, a volte tagliente e ruvido e a volte caldo ed accogliente.

Riconoscimenti internazionali e concerti

Nel gennaio 2023, il gruppo è stato nominato “Best Overseas Act of Alt Idol” (ovvero il miglior gruppo idol alternativo al di fuori del Giappone) da Homicidals, un rispettato blog americano specializzato in quello stile musicale. A dicembre 2022 le Erisu vengono invitate a “The Spanish Saturday” a Barcellona, ​​​​concerto seguito da una serie di date in Spagna, di cui sono stati pubblicati estratti su YouTube. Nel gennaio 2023, Erisu ha guadagnato visibilità internazionale, soprattutto in Sud America ed Europa dell’Est, pubblicando un videoclip per una cover della canzone “Let The Sabbath Begin” della storica band metal italiana DeathSS.

Prossimi concerti

Da marzo a maggio 2023 il gruppo ha organizzato una serie di live in Italia, il tour è culminato il 1° maggio con il concerto finale sul palco del Music Dojo al Comicon di Napoli, sicuramente il festival più attento a fenomeni musicali emergenti. Poteva essere un rischio mettere una band così diretta e dai suoni spigolosi su un palco dove il pubblico è abituato a idol di tipo classico e canzoncine dei cartoni animati. Ma al contrario, anche grazie a questa performance, si fanno notare e vengono invitate ad un nuovo tour nello stesso anno, con varie date in club e da headliner a festival di cultura nerd e asiatica.

Queste le date ad oggi confermate

23 giugno Comicon Bergamo

Bergamo 2 luglio Mozzano di Fivizzano (MC)

7 luglio Modena

8 luglio Belgioioso Comics and Games , Castello di Belgioioso (PV)

, Castello di Belgioioso (PV) 13 luglio Riminicomix, Rimini

I membri delle Alt-idol Erisu sono

Aruru (Cina)

NanTu (Venezuela)

NenLu (Italia)

NinLil (Italia)

Alt-idol Erisu – ProjectNerd.it

Una breve storia delle idol giapponesi e dell’ascesa dei superfan – Nanoda