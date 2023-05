Tabi – The Journey of Life

E dopo la recensione di Nuvole a Nord-Ovest potevamo esimerci dal recensire anche questa raccolta di racconti brevi della sensei Irie?

Allora preparatevi a intraprendere tanti piccoli viaggi in Tabi – The Journey of Life.

Tabi – The Journey of Life Trama

Questa raccolta comprende diverse storie brevi, alcune effettivamente incentrate sul tema del titolo, ovvero il Viaggio (traduzione letteraria del titolo Tabi), mentre altre incentrate sul secondo tema, ovvero lo Slice-of-Life, piccoli frammenti di vite di personaggi tra i più disparati per razza, sesso ed età.

Le tre storie più lunghe, sono quelle d’apertura e di chiusura del volume.

Harukoma (parola usata per indicare un giovane cavallo lasciato libero sui pascoli in primavera) ha come protagonista una giovane Principessa di un regno che sta andando in malora. Il suo viaggio è più una fuga dagli intrighi di palazzo, che la porterà a cercare di liberarsi dei suoi inseguitori e vendicarsi.

Durante le sue tappe, incontra uno strano prete dall’aspetto poco rassicurante, che non sembra dotato del dono della parola, ma che si esprime in modo diverso.

Taro e Tayura segue il viaggio di un bambino (Taro) e il suo cane (Tayura), alla ricerca del padre di Taro, un pittore girovago. Anche il piccolo Taro sembra portato per l’arte, anche se non ancora al livello del padre, e villaggio dopo villaggio, viene ora intralciato e ora soccorso dal fido Tayura.

La storia che chiude il volume, Il viaggio di Toki, ci mostra un maestro di arti occulte che viaggia in compagnia di Toki, la ragazzina dai capelli azzurri ritratta sulla copertina del volume.

Per raggiungere la tomba dove è sepolta sua madre, Toki dovrà superare diverse prove, inerpicandosi su di una catena montuosa tutt’altro che facile da scalare, ma in compenso il viaggio le insegnerà molto e la cambierà poco alla volta.

Tabi – The Journey of Life Valutazione

Questo volume mi ha davvero stupito, sia per la brevità delle storie che dell’incisività di alcune che non solo sono disegnate e realizzate in maniera ineccepibile, ma hanno degli interessanti messaggi che è possibile leggere tra le righe.

Quel profumo di mistero tipico delle serie della Irie è presente più o meno in tutte le storie, in alcune ovviamente in quantità maggiore.

Il fatto che siano storie di poche pagine e riescano a catturare il lettore, dimostra la bravura dell’autrice, che riesce a stuzzicare il tuo lettore con poche vignette.

Il tratto è sempre molto particolareggiato, le vignette piene di elementi o sfondi, che fanno capire, spesso al posto dei dialoghi, l’azione e l’atmosfera.

Il manga è pubblicato da J-Pop in un formato più grande (15×21 cm circa), con sovracopertina con rilievi patinati al prezzo di 14 €.

Consigliato ai fan della Irie o delle storie brevi.

Titolo originale: Tabi

Testi: Aki Irie

Disegni: Aki Irie

Genere: Seinen, Fantastico, Fantasy, Raccolta, Slice-of-Life

Data di pubblicazione: 2021

Casa Editrice: Kadokawa Shoten/J-Pop

Volumi: 1