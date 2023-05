Re:Monster

Vabbè, che vi devo dire… lo sapete che per me gli isekai (serie in cui il protagonista viene teletrasportato o reincarnato in un mondo di verso, spesso fantasy) sono praticamente l’aria che respiro, figuratevi se non prendevo Re:Monster, che avevo più volte consigliato a diversi amici delle case editrici!

Re:Monster Trama

Kanata Tomokui una sera esce con una sua collega e vanno a bere fino a tardi, poi visto che quest’ultima si sbronza, lui la porta a casa sua per farla riposare ed esce nuovamente per un’utlimo bicchierino. Qui incontra una sua amica d’infanzia che considera praticamente la sua sorellina, che purtroppo è anche una sua stalker e con uno speciale pugnale elettrificato lo ammazza.

Quando riapre gli occhi, di fronte ha il brutto muso verde di un vecchio e quando cerca di capire la sua situazione è troppo stanco e chiude nuovamente gli occhi.

Il secondo giorno si risveglia e capisce di trovarsi in una grotta, circondato da brutti neonati verdi, praticamente si è reincarnato in un Goblin.

Il terzo giorno si risveglia già più cresciuto e ora le sue gambe e braccia sono abbastanza lunghe per potersi muovere ed esplorare in giro.

Una volta presa dimestichezza col suo nuovo corpo Goburo, questo è il nuovo nome che il vecchietto gli ha dato il primo giorno, decide di vivere al massimo, sforzandosi e potenziandosi il più possibile per sopravvivere.

Creandosi un seguito, prima con Gobukichi, il braccio in corpo a corpo, e poi allargando il party con Gobumi, la tiratrice del gruppo, e Gobue, la portatrice e seconda combattente a distanza, Goburo inizia la sua scalata verso l’evoluzione, che da mero goblin lo porterà a trasformarsi in un essere superiore.

Ad aiutarlo in questa impresa ovviamente ci serve un’abilità sgrava! XD

Infatti dal suo vecchio mondo ha ereditato Absorption, una speciale potere extrasensoriale che gli permette di assorbire abilità e caratteristiche di ciò di cui si ciba, non importa quanto sia duro o se sia velenoso, senza subire danni.

Combattendo altri mostri e assorbendone le abilità, la strada verso l’evoluzione è già bella spianata!

Re:Monster Valutazione

La narrazione della serie è in prima persona, un po’ come avrete già potuto leggere in So I’m a Spider, so What?, e proprio come quest’ultima è un adattamento dalla serie omonima di light novel.

La narrazione segue le vicende di Goburo, come fosse un videogioco, con aumento di livello e acquisizione di abilità, che via via vedremo sfruttare al massimo nel corso della storia.

Nonostante tutto, la serie non è scanzonata e solo piena di combattimenti con mostri strani, ma anche ricca di elementi più adulti che vengono disseminati durante la narrazione, già a partire dal primo volume, in cui per esempio il protagonista dopo aver evitato un’imboscata da parte di alcuni dei suoi stessi simili, ne uccide uno e poi di nascosto se ne ciba, per vedere se potrebbe acquisire qualche abilità.

I personaggi sono ben delineati e i loro scopi sono palesi, anche se quello che vediamo di loro è il punto di vista del protagonista, per cui Gobukichi è il tank tutto muscoli e poco cervello, Goburo il combattente stratega che deve dimostrare di essere l’apice della gerarchia e le due gobline al loro seguito le partner della loro vita.

Il tratto è davvero bello, a volte pulito ed altre sporco all’occorrenza. Le vignette sono sempre piene, che si tratti di paesaggi, sfondi o retinature arricchite di effetti dinamici. Mi piacciono soprattutto gli spruzzi di inchiostro durante i combattimenti che danno l’idea degli schizzi di sangue causati dal combattimento.

Devo ammettere che l’adattamento è ottimo, riesce a mantenere quel tono fantasy traducendo bene diversi poteri e abilità, oltre ai nomi dei protagonisti. Visto che ultimamente avevo letto il volume 7 di The Eminence in Shadow, adattato piuttosto male e con un senso più vicino alla grammatica giapponese che non a quella italiana, quando ho preso in mano questo volume avevo un po’ paura di quello che potevo leggere, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso in poche pagine, con un solo errore di battitura in tutto il volume.

Il manga è pubblicato da Magic Press nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 6,90 €.

Consigliato ai fan degli isekai fantasy.

Titolo originale: Re:Monster

Testi: Kogitsune Kanekiru

Disegni: Haruyoshi Kobayakawa

Genere: Seinen, Avventura, Azione, Fantasy, Fantastico, Harem

Data di pubblicazione: 2014

Casa Editrice: Alpha Polis/MagicPress

Volumi: 9 (in corso)