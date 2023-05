Nuvole a Nord-Ovest

Dopo Il Mondo di Ran, la sensei Aki Irie torna a stupirci con una storia che ci mostra un paese freddo ma con un’anima ardente come l’Islanda, con un pizzico di magia come solo lei sa fare, guarndano le Nuvole a Nord-Ovest.

Nuvole a Nord-Ovest Trama

Kei Miyama è un giovane giapponese di 17 anni, che per ragioni non ben precise vive in Islanda a scrocco da suo nonno, Jacques. I suoi genitori sono morti e in Giappone restano solo i suoi zii che badano a Michitaka, suo fratello minore.

Ovviamente per guadagnarsi il pezzo e anche per non restare con le mani in mano a perdere tempo, lavora come investigatore tuttofare, svolgendo al meglio le richieste dei clienti che lo contattano attraverso un annuncio che ha lasciato in bacheca.

Il ragazzo però nasconde un segreto, nella sua famiglia si tramandano degli speciali poteri che variano da persona a persona, lui ad esempio ha una specie di psicometria, ovvero è in grado di parlare con gli oggetti, come la sua Suzuki Jimny, la vecchia macchina di suo nonno che gliel’ha affidata per spostarsi, che lo guida attraverso le lunghe steppe islandesi.

Il ragazzo passa di richiesta in richiesta, viaggiando per l’isola vulcanica famosa per i geiser, quando a un certo punto si preoccupa perché le chiamate verso suo fratello o gli zii vengono troncate dal classico messaggio automatico “il cliente potrebbe avere il cellulare spento o essere irraggiungibile” e persino alle mail non ha nessuna risposta.

A quel punto prende il nonno e vola in Giappone dove scopre che gli zii sono morti uno dopo l’altra e che suo fratello risulta disperso.

Riuscirà Kei a ritrovare Michitaka? E perché un poliziotto giapponese sta dando la caccia al ragazzino accusandolo di aver ucciso i suoi zii?

Nuvole a Nord-Ovest Valutazione

Al contrario de Il Mondo di Ran, questa serie ha i piedi abbastanza piantati per terra e non è solo la storia di alcuni personaggi, ma riesce a descrivere splendidamente lo stato d’animo di una terra come l’Islanda, dove si concentra la narrazione.

Si vede che la sensei Irie si è informata molto e ha persino viaggiato nell’isola a Nord-Ovest (come nel titolo XD) dell’Europa.

I personaggi sono tutti molto ben caratterizzati e comunque veniamo deliziati da un’aura di magia e mistero che avvolge alcuni di loro, che non fa mai male.

Il tratto della Irie è decisamente più maturo rispetto all’opera precedente, con tavole sempre piene e ricche di particolari, oltre a una narrazione piuttosto cinematografica, con abbondanti tavole prive di dialoghi che mostrano le azioni dei personaggi.

Anche il modo di disegnare i panorami e di dipingere l’Islanda attraverso gli occhi di una giapponese è interessante e scopriamo tanti piccoli fatti e modi di fare del posto.

Il manga è pubblicato da J-Pop Manga nel classico formato deluxe, con sovracopertina con titolo in rilievo al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan della Irie e delle storie con un pizzico di magia.

Titolo originale: Hokuhokusei ni kumo to ike

Testi: Aki Irie

Disegni: Aki Irie

Genere: Avventura, Azione, Slice-of-Life, Fantastico

Data di pubblicazione: 2016

Casa Editrice: Enterbrain/J-Pop Manga

Volumi: 6 (in corso)