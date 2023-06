La casa editrice milanese torna a Catania per partecipare all’importante manifestazione siciliana dedicata al mondo del fumetto Dal 1 al 4 giugno Edizioni BD & J-POP Manga a Etna Comics a Catania, una delle più importanti kermesse dedicate all’universo nerd del sud Italia.

All’interno dell’imponente centro fieristico “Le Ciminiere”, presso lo stand 004 del Padiglione F – P.T si alterneranno molti autori in firma e saranno disponibili tutte le ultime novità a marchio Edizioni BD e J-POP Manga. Tra le ultime uscite J-POP Manga ci saranno DanDaDan 6, anche in edizione deluxe comprensiva dell’esclusivo Momo Ayase Fan Pack e Re:Zero IV vol. 1. Inoltre Medalist 1, My Charms are Wasted 1, Nude Model, Tabi – The Journey of Life, Insomniacs After School 4 e molto altro da J-POP Manga a Etna Comics!

Edizioni BD

All’insegna del fantastico e di tutte le sue molteplici sfaccettature, per Edizioni BD partecipano alla manifestazione Lorenzo Magalotti, autore del battle-shonen sci-fi fantasy Qwest!, Caterina Bonomelli con Sottopelle, originale miniserie urban fantasy arrivata recentemente al secondo volume. Dario Sicchio è autore del dark fantasy Alaloth – La Tempesta e del western esoterico Black Rock.

Tra gli ospiti di Edizioni BD ci sarà anche Roberto Recchioni che presenta in esclusiva in fiera l’imperdibile light artbook a tiratura limitata RRobe SketchBook, una selezione di tavole scelte dall’autore in collaborazione con Fox Gallery di Roma. Alcune delle opere saranno anche in esposizione nel locale Bonù a Catania durante tutta la durata di Etna Comics. Non mancheranno in stand le ultime uscite della casa editrice: Hai Rubato anche tu questo disegno di Alessandro Ripane, Ostralia di Guido Brualdi, La Palude di Michele Monteleone, Freddie Tanto e Francesco Segala. Ma anche Bloom di Marco Nucci, Letizia Cadonici e Alessandro Santoro e tante altre recenti “chicche” da non lasciarsi sfuggire!

Dove trovarli

Padiglione F – P.T Stand 004

Sabato 3 giugno Ore 15:00 Sala Galatea – Area Comics. Le nuove leve del fantasy con Caterina Bonomelli, Lorenzo Magalotti. Presenta Roberto Recchioni. Roberto Recchioni dialoga con Lorenzo Magalotti e Caterina Bonomelli del loro approccio al fumetto fantasy e sulle tematiche del genere.

Segui il sito e i social di Edizioni BD per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori!

