L’Asian Wave è l’area dedicata alla cultura asiatica di Etna Comics, caratterizzata da un forte focus sulla cultura pop dall’Estremo Oriente. Nei corridoi del padiglione C2, nella sala incontri Fuji e sul palco esterno targato Asian Wave a Etna Comics troveremo attività dedicate a manga e anime, musica giapponese e cosplay, arti marziali, sfilate di moda e momenti K-Pop. Il palco esterno esploderà di attività, sarà impossibile spostarsi nella zona senza notare idol in stile giapponese, gruppi di ballerini K-Pop e concerti dedicati al J-Pop, influencer che dibattono sull’ultimo anime e cosplayer che si sfidano a colpi di spada e di bacchetta magica.

Cosplay, Maid Cafè e musica pop

All’ingresso del padiglione ci darà il benvenuto una nuovissima area per il cosplay targata Epicos, dove potrete incontrare i vostri cosplayer preferiti ma anche fare dei selfie con scenografie professionali e farvi ritrarre da fotografi di alto livello. Tra gli stand, troverete le scuole dove imparare arti nerd, l’Accademia di Belle Arti di Catania e la Lucca Manga School, per rilassarvi fate tappa al Maid Cafè Okaeri e informatevi presso i punti di Ochacaffè Giappone e K-ble Jungle, con le KJ Girls pronte ad accogliervi in Asian Wave. Inoltre, body painting e massaggi, arti marziali e naturalmente manga e gadget da acquistare.

Gli ospiti stranieri di quest’anno vengono dalla Francia e si occupano di musica: le superstar francesi Kai e Inaki interpretano successi K-pop e anisong, e le bellissime ballerine K-Pop Forward Crew, la crew francese di K-pop più apprezzata in Europa, portano i loro sensuali spettacoli dalla Corea del Sud.

KungKung !: K-pop Dance Contest – The LAST Frequency. Il K-Pop Contest sarà diviso in tre step: Giovedì 1 e Venerdì 2 le selezioni sul palco Asian Wave, Sabato 3 la finale sul Palco Principale. Il contest fa parte del prestigioso circuito del K-Pop Dance Fight Fest, Campionato Italiano di Danza K-Pop, con finali a Comicon Napoli.

Gli ospiti davvero non mancano, e citiamo in ambito K-Pop l’esperta Maya Gittola, l’insegnante di danza Desiree di DASK ASD di Pescara, DJ Yeong-Dee, DJ Shiru, le crew OK-B3ATZ, NN Crew e Golden Evolution, queste ultime vincitrici delle selezioni siciliane del K-Pop Dance Fight Fest 2022.

Arte e Moda all’Asian Wave a Etna Comics

La moda verrà mostrata attraverso sfilate ma anche spiegata con incontri e presentazioni a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, che ci aiuterà a capire l’influenza che l’estremo oriente sta avendo anche sulla moda italiana. La moda tradizionale verrà messa in scena con dimostrazioni di kimono giapponese, a disposizione anche per prove del pubblico.

Un’arte che non può mancare è ovviamente il fumetto: novità di quest’anno sarà la Asian Art Area, occupata da disegnatori emergenti fortemente influenzati dal tratto stilistico asiatico. Si alterneranno nei quattro giorni in Asian Village per disegni su commissione e incontri; ospite speciale è invece Caterina Rocchi, presente con la Lucca Manga School e una delle più affermate disegnatrici manga in Italia.