A Couple of Cuckoos

Avete presente quei cliché dei romanzi e film molto amati, tipo lo scambio di identità tra ragazzini simili o lo scambio alla nascita?

Beh. queste sono le premesse dell’ultima serializzazione lunga di Miki Yoshikawa, A Couple of Cuckoos.

A Couple of Cuckoos Trama

Nagi Umino ha 16 anni, è un secchione patentato (il secondo migliore del suo istituto tra l’altro), e da poco ha scoperto di essere stato scambiato alla nascita.

Oggi ci sarà un incontro tra i genitori che l’hanno cresciuto e i suoi veri genitori biologici e lui sembra nervoso, come se la cosa non gli importasse.

Anche la sorellina Sachi sembra irrequieta, un po’ lo prende in giro, ma alla fine scoppia a piangere pensando che lui possa lasciare la famiglia per andare a vivere con i suoi veri genitori, ma lui non sembra neppure ipotizzare tale opzione.

Per caso, salendo su un ponte pedonale, vede una ragazza che si sporge dalla ringhiera e si lancia a salvarla, pensando che voglia suicidarsi.

Erika Amano, la ragazza in questione, dopo averlo schiaffeggiato perché le ha palpato accidentalmente il seno durane il salvataggio, spiega a Nagi che stava cercando di fare un video in cui fingeva di volersi suicidare, in modo da convincere i suoi genitori a desistere dall’idea di volerla far sposare con un fidanzato scelto da loro che lei non ha mai neppure incontrato.

Lei è molto spigliata, ama postare foto sui social ed è anche piuttosto famosa nel giro, oltre ad essere figlia di un grosso imprenditore di catene di hotel e alberghi in tutto il Giappone.

Spiegandole la sua situazione e che non è l’unica sfortunata tra i due, Erika decide di proporre a Nagi di fingersi il suo ragazzo e fare delle foto per dimostrarlo ai suoi genitori, pensando di dire “Ma io ho già un ragazzo di cui sono follemente innamorata!” per farli desistere.

I due a questo punto si lanceranno in un appuntamento assai raffazzonato, vuoi perché entrambi non sono molto avezzi alla cosa, vuoi perché hanno poco tempo, ma il padre della ragazza non ci casca e le chiede di tornare a casa in fretta.

Alla fine Nagi si reca nell’hotel dell’appuntamento ma… sorpresa delle sorprese, i suoi genitori biologici sono i genitori di Erika, e qui scopre che i suoi, senza dirgli niente, hanno ben pensato in accordo con i suoi genitori biologici di decidere il fidanzamento di Erika e Nagi, in modo da restare comunque una grande famiglia.

A questo punto inizieranno tante vicissitudini e triangoli amorosi, visto che a Nagi piace Hiro Segawa, la numero uno dell’istituto e ha intenzione di dichiararsi dopo averla superata.

Senza contare che poi si tramuterà in un quadrato, visto che Sachi sembra segretamente innamorata di Nagi, anzi la scoperta che Nagi non sia suo fratello biologico aggiunge benzina al fuoco.

A Couple of Cuckoos Valutazione

Questa serie è piuttosto diversa dalle precedenti opere della sensei Yoshikawa, ovvero Yankee-kun & Megane-chan e Yamada-kun e le 7 Streghe, anche se ha molti punti in comune con entrambe.

La situazione di partenza è un classico, che viene usata per sfruttare la cosa sia per l’elemento comico del gap tra Nagi cresciuto in una famiglia povera e molto unita ed Erika cresciuta in una famiglia ricca sfondata un po’ distante, che per le relazioni romantiche tra i personaggi, e gli intrecci tra di loro.

I protagonisti sono ben delineati, Erika è molto alla moda e attuale, tanto da poter far immedesimane tranquillamente molti giovani che usano i social al giorno d’oggi.

Personalmente, preferisco ancora Yamada-kun, per i miei gusti personali, visto che univa l’elemento fantastico (i poteri delle streghe) per creare ottime combinazioni sia di gag che romantiche.

Il tratto della Yoshikawa è sempre bello e gradevole e le tavole sempre ricche di particolari, sfondi e retinature, che danno spessore al disegno.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 5,90 €.

Per l’edizione del Napoli Comicon 2023 (recentemente conclusa all’uscita di questa recensione) la Star Comics ha invitato la sensei Yoshikawa come ospite, inoltre ha ideato una collaborazione con la brava Mirka Andolfo, proponendo alla Yoshikawa una variant cover per ‘antologia Sweet Paprika Black White & Pink a 13,90 €, e all’Andolfo una variant del primo volume di A Couple of Cuckoos a 6,90 €.

Consigliato ai fan dei manga della Yoshikawa e agli amanti delle commedie romantiche.

Titolo originale:

Testi: Miki Yoshikawa

Disegni: Miki Yoshikawa

Genere: Shonen, Commedia, Sentimentale, Scolastico

Data di pubblicazione:

Casa Editrice: Kodansha/Star Comics

Volumi: 16 (in corso)