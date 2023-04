Dal 28 aprile al 1 ̊ maggio 2023 Star Comics a Comicon Napoli porterà dopo 10 anni la stella giapponese Miki Yoshikawa: dagli incontri con l’autrice alle celebrazioni per la conclusione di DEMON SLAYER, questo e molto altro tra le iniziative di Star Comics per Comicon.

Dal ritorno della stella giapponese Miki Yoshikawa alle celebrazioni per la conclusione della serie DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA: sono numerosissime le attività previste dalla casa editrice Star Comics per questa nuova edizione diComicon Napoli presso la Mostra D’Oltremare. Molti gli autori presenti, dalla già citata Yoshikawa a Mirka Andolfo e poi Paolo Traisci, Federica Di Meo, Elisa Pocetta, Emiliano Pagani e Daniele Caluri. Oltre alla consueta esposizione all’interno dell’Asian Village, un secondo stand, posto all’esterno dei padiglioni, sarà interamente dedicato alla serie DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, che proprio questo aprile è giunta alla sua conclusione con la pubblicazione del volume numero 23.

MIKI YOSHIKAWA IN ITALIA

Attesissimo il ritorno in Italia di Miki Yoshikawa, autrice della nuova serie A COUPLE OF CUCKOOS, il manga che racconta un vero e proprio scherzo del destino, vissuto attraverso gli amori di due liceali. Già pubblicata da Star Comics con le serie YANKEE-KUN & MEGANE-CHAN – IL TEPPISTA E LA QUATTROCCHI e YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE, Yoshikawa sarà a Napoli per presentare la sua nuova opera che ha già riscosso molto successo e da cui è stata tratta una serie animata, disponibile sulla piattaforma Crunchyroll. Molti i momenti che vedranno l’autrice protagonista: tra questi, imperdibile l’appuntamento di sabato 29 aprile (dalle ore 13:00 presso la Sala A. Pazienza) che la vedrà insieme ad un’altra grande star del fumetto internazionale come Mirka Andolfo. Miki e Mirka daranno vita a uno “scambio di guardaroba” dei loro iconici personaggi, disegnando l’una con i vestiti dell’altra: un incontro divertente e originale che si pone come ponte tra fumetto occidentale e orientale.

CELEBRAZIONI PER LA CONCLUSIONE DI DEMON SLAYER

Per celebrare l’opera di Koyoharu Gotouge – un manga diventato ormai un vero fenomeno generazionale con oltre 150 milioni di copie in circolazione a livello globale – sarà dedicato un intero stand dove si potranno trovare tutti i volumi della serie. Qui sarà allestito uno speciale photobooth con gli iconici personaggi a grandezza naturale e, in regalo, uno speciale ventaglio dedicato al manga.

ESPERIENZE UNICHE

Realizzata in esclusiva per Comicon e i lettori italiani dal maestro Hiroyuki Takei, venerdì 28 (ore 14:00, presso l’Asian Village) sarà inaugurata la parete celebrativa con delle esclusive illustrazioni raffiguranti i personaggi della serie SHAMAN KING. Qui, per tutti i giorni della manifestazione, i lettori potranno lasciare un loro messaggio per l’autore. Sempre all’interno dell’Asian Village, non si potrà non fare sosta alla caffetteria che, per l’occasione, si trasformerà nel CAFÈ YURI IS MY JOB! Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del manga.

Tante attività anche presso lo stand Star Comics (padiglione 10) dove sarà allestito un originale photobooth dedicato alla nuova serie RANKING OF KINGS, qui i lettori potranno sedersi sulla poltrona dei re e ricevere in regalo un poster esclusivo dell’acclamata serie; giocando con una slot machine dedicata ad A COUPLE OF CUCKOOS si potrà tentare la sorte e cercare di vincere dei set di card anime (proposti in collaborazione con Crunchyroll), set card manga, shikishi con accesso al firmacopie di Miki Yoshikawa e t-shirt esclusive. Inoltre, un’originale pesca con in premio un’illustration card e delle t-shirt esclusive sarà dedicata alla serie MASHLE.

Non rimane che lanciarsi in questa nuova edizione di Comicon 2023. Maggiori dettagli, regolamento e orari dei firmacopie saranno disponibili sui canali social e sul sito starcomics.com

CALENDARIO EVENTI STAR COMICS a COMICON

Panel dedicato a SHAMAN KING di Hiroyuki Takei

28 aprile alle ore 13:00, Sala Hiroba

I celebri content creator e curatori dell’Asian Village di Comicon, Angelo Cavallaro (Sommobuta), Domenico Guastafierro (Cavernadiplatone) e Antonio di Napoli (Tony), terranno insieme al Publishing Manager di Star Comics Cristian Posocco un approfondimento sulle avventure dello sciamano Yoh Asakura, protagonista della serie. Dopo l’incontro, alle ore 14:00, presso l’Asian Village, sarà inaugurata una parete celebrativa con delle illustrazioni realizzate in esclusiva per Comicon e i lettori italiani dal maestro Hiroyuki Takei.

APERIMANGA: Annunci novità Star Comics

28 aprile alle ore 16:00, spazio di Animeclick.it, Asian Village

Primo slot di annunci sulle prossime novità Star Comics insieme alla redazione di Animeclick.it. L’evento sarà trasmesso sul canale Twitch di Animeclick.it.

Showcase con Miki Yoshikawa e Mirka Andolfo

29 aprile alle ore 13:00, Sala A. Pazienza

Le star del fumetto Miki Yoshikawa e Mirka Andolfo daranno vita a uno “scambio di guardaroba” dei loro iconici personaggi, disegnando l’una con i vestiti dell’altra: uno incontro divertente e originale che si pone come ponte tra fumetto occidentale e orientale.

Panel “Oltre la disabilità”: la forza e il coraggio di Ranking Of Kings

29 aprile alle ore 15:00, Sala Hiroba

Un incontro, secondo della serie di panel a tema “Manga e inclusività” curati da Star Comics in collaborazione con Animeclick.it, sarà dedicato a RANKING OF KINGS, il popolarissimo manga di Sousuke Toka. Interverranno, insieme a Deborah Cioccoloni di Star Comics, il content creator Sommobuta e Alessandro Falciatore, responsabile della testata di approfondimento Animeclick.it.

Proiezione anime A COUPLE OF CUCKOOS e incontro con l’autrice

30 aprile alle ore 15:30, Sala Italia

In collaborazione con la piattaforma Crunchyroll, saranno proiettati i primi due episodi dell’anime A COUPLE OF CUCKOOS. All’incontro parteciperà per un saluto ai fan l’autrice Miki Yoshikawa.

APERIMANGA: Annunci novità Star Comics

30 aprile alle ore 17:00, spazio di Animeclick.it, Asian Village

Secondo slot di annunci sulle prossime novità Star Comics insieme alla redazione di Animeclick.it. L’evento sarà trasmesso sul canale Twitch di Animeclick.it.

Panel dedicato Tatsuki Fujimoto, la carriera di un grande maestro

1˚ maggio alle ore 11:00, Sala Hiroba

Cavernadiplatone, insieme a Claudia Calzuola di Star Comics, ripercorreranno l’intera carriera di uno dei più grandi maestri del manga: Tatsuki Fujimoto, in attesa dell’arrivo in Italia dell’opera GOODBYE, ERI (in arrivo a maggio 2023).

RE:STAR: Saluti e ultimi annunci da Star Comics

1˚ maggio alle ore 12:30, sala A. Pazienza

Un momento d’incontro con il pubblico, in collaborazione con il team di Comicon e di Animeclick.it, che vedrà il riepilogo dei titoli annunciati durante la manifestazione e il reveal delle ultime grandi novità Star Comics. L’evento sarà aperto al pubblico e trasmesso in contemporanea via Twitch, sul canale di Animeclick.

Live Drawing con Miki Yoshikawa

1˚ maggio alle ore 15:00, sala A. Pazienza

Davanti al pubblico la maestra Yoshikawa disegnerà tre shikishi (piccole illustrazioni) raffiguranti i personaggi del suo ultimo manga A COUPLE OF CUCKOOS, ognuno di questi andrà in regalo a un fortunatissimo spettatore.

STAR COMICS a Comicon NELL’AREA KIDS:

Laboratori – “Disegna anche tu i manga”

Le due artiste italiane Elisa Pocetta, autrice di STARDUSTER – IL GIOIELLO DELLE STELLE, e Federica Di Meo, disegnatrice di RABBIDS – LUMINYS QUEST, terranno due laboratori di disegno rispettivamente il 29 aprile dalle ore 15:30 presso l’Area Laboratori (per bambini e ragazzi dagli 8 anni) e il 30 aprile dalle ore 12:00 presso la Sala Incontri Kids (per bambini e ragazzi dai 10 anni).

Oltre ai panel, grande attenzione sarà rivolta ai consueti eventi con gli immancabili annunci che sveleranno le prossime pubblicazioni di casa Star Comics. Sarà possibile trovare tutti i dettagli per seguire questi eventi sui canali social della casa editrice.

A Comicon 2023 Miki Yoshikawa con Star Comics – Nanoda