Process of Elimination

Siete fan di giochi investigativi come Danganronpa o Root Film?

Allora preparatevi a spremere le meningi per entrare in un mondo di omicidi efferati e trucchi alla Detective Conan, per superare il Process of Elimination!

La recensione della Trama potrebbe contenere spoiler, anche se cercherò di restare il più vago possibile! XD

Process of Elimination Gameplay

Process of Elimination Trama

Giappone, tempi moderni.

Un giorno, durante una trasmissione di una casa di videogiochi, improvvisamente qualcuno hackera il sistema e gli spettatori si ritrovano uno spettacolo macabro: due persone all’interno di strani costumi da mascotte di parco di divertimenti.

Dopo averli presentati e proposto di scegliere chi eliminare, il prescelto viene smembrato, ma non contento svela informazioni più dettagliate sull’altro individuo risparmiato, chiedendo se fosse giusto che restasse in vita e dopo aver avuto l’assenso del pubblico smembra pure il secondo.

Questi omicidi causati dal Duca Smembratore, continuano a protrarsi con costanza con la stessa modalità: due soggetti vengono presentati e alla fine smembrati uno dopo l’altro.

A questo punto conosciamo il protagonista della nostra storia, Wato Hojo, un giovane studente che lavora part time all’Agenzia Investigativa Gunjoji.

Mentre sta seguendo un presunto assassino di animali domestici, finisce per farsi sgamare dall’anziano indiziato.

Costui però non è affatto il colpevole, bensì un investigatore dell’Alleanza Detective, una misteriosa coalizione di 100 detective famosi scelti per riuscire a risolvere il caso del Duca Smembratore.

Il Detective Anziano, ovvero lo pseudonimo con cui si presenta al ragazzo, invita il giovane Wato a entrare a far parte dell’Alleanza e quando il ragazzo accetta, il vecchio lo assale iniettandogli una sostanza soporifera.

Quando il ragazzo si risveglia perplesso, all’interno di una specie di armadietto di metallo in mezzo al nulla, scopre, da una registrazione lasciata dal Detective Anziano sul suo dPad, un tablet che rappresenta l’appartenenza all’Alleanza Detective, un messaggio che gli spiega la situazione.

Il ragazzo è stato fuori gioco per tre giorni, nel mentre è stato portato sull’isola Morgue (un nome che è una garanzia XD) che è la base dell’Alleanza.

Sull’isola si trovano solo due edifici e l’Anziano Detective gli consiglia di dirigersi direttamente al secondo, senza provare ad entrare nel primo.

Giunto alla grande villa, viene colto di sorpresa da una trappola all’entrata, anche se per fortuna uno strano mal di testa lo fa tentennare, salvandogli la vita.

Al suo risveglio verrà accolto dagli sguardi indagatori di diversi individui, ovvero altri detective dell’Alleanza, che per prima cosa gli faranno il terzo grado finché non scopriranno le tracce di un primo omicidio efferato su cui indagare e di cui sospettano Wato d’essere il colpevole.

Riuscirà il ragazzo a difendersi e dimostrare la sua innocenza di fronte alle migliori menti investigative che il Giappone ha da offrire?

Process of Elimination Valutazione

La trama di questo gioco presenta delle somiglianze con quella del succitato Danganronpa: un ragazzo viene rapito e ficcato in un luogo chiuso con un assassino, probabilmente tra i suoi compagni, e bisogna indagare per scoprire di chi si tratta.

Al mistero viene aggiunto altro mistero, infatti Wato è diventato un detective perché è stato uno dei bambini protagonisti di un caso di rapimento di massa di 10 anni prima, dove è riuscito a scappare al prezzo della vita di una sua amica, giurando a se stesso di scoprire cosa ci fosse dietro e chi fosse il colpevole.

Tutta la parte iniziale è un enorme spiegone che ci fa conoscere il background del mondo e i diversi detective presenti sull’isola, con i loro difetti e i loro pregi.

Dopo diversi dialoghi e qualche scelta inizierà il gameplay dove sulla scacchiera della scena del crimine potremo muovere le pedine rappresentate dai detective in scena, e spostarli in diversi punti per indagare diversi elementi della scena.

Ogni personaggio però ha diverse statistiche, per cui dovremo scegliere il più adatto all’investigazione e sfruttare gli altri per dare assistenza.

Le mosse base che potremo fare saranno: Muovi (ovviamente per spostare i nostri personaggi verso i punti da ispezionare), Deduci, Analizza, Assisti e Ispeziona.

Sfruttando tutte le nostre risorse dovremmo scoprire indizi utili per la risoluzione finale del caso che tornerà in forma di dialoghi con possibilità di scelta e ovviamente di sbagliare se non abbiamo prestato abbastanza attenzione.

Ovviamente avendo a che fare con lunghi dialoghi, premendo dei tasti specifici (nel caso della versione PlayStation 4/5, L2 e R2), sarà possibile creare un salvataggio rapido in qualsiasi momento, ovviamente a meno che non vi troviate nel segmento della risoluzione del caso, dove dovrete fare delle scelte importanti senza la possibilità di salvare.

Il character design è molto simpatico, oltre alle loro caratteristiche rispecchiate nei loro vestiti e come sono presentati, i personaggi sono ben delineati grazie a diverse pose ed espressioni per rendere meglio le scene e l’azione.

La colonna sonora non mi ha colpito particolarmente, piuttosto classica con BGM basse e tetre nei momenti più intensi e allegre sui discorsi.

Mi ha molto colpito invece l’uso di un rumore particolare che simula il battito cardiaco del protagonista nelle parti più concitate e come il proseguire della scena faccia aumentare o diminuire il suo battito, facendoci capire la tensione e la calma di Wato.

Inutile dire che se farete la scelta sbagliata rischiate di morire e quindi Game Over.

Come sempre l’adattamento è un po’ di manica larga con la traduzione di alcune frasi e degli stessi nomi di vari personaggi, come la Shibuya Detective (il quartiere alla moda di Tokyo) che diventa la Downtown Detective (Detective del Centro Città), o il Makai Detective (Detective degli Inferi/dell’Oltretomba) che diventa Detective Mistico.

Il videogioco è pubblicato da NIS per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam.

Consigliato ai fan delle visual novel.

Process of Elimination Voti

Trama: 4,5/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 3/5

Animazioni: 3.5/5

Adattamento: 3.5/5