Personaggi degli anime che amano il gioco d’azzardo al Rabona Casino

Per oltre mezzo secolo, il gioco d'azzardo ha ispirato i registi a creare scene dinamiche e intense. Anche nei vecchi film è possibile vedere una bella partita di poker. Questa tendenza non ha trascurato gli anime, dove anche i personaggi si siedono volentieri al tavolo da gioco.

Kaiji

Kaiji, il protagonista del popolare anime Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor, è in cima alla lista dei giocatori. La serie è stata pubblicata dal 2007 al 2011.

Kaiji ha un carattere irascibile, che spesso lo porta a trovarsi in situazioni imbarazzanti e ad accumulare debiti. Nel tempo libero, gli piace giocare a poker.

Tuttavia, Kaiji non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato un lavoratore di una nave da crociera e si sarebbe unito al gioco d’azzardo. La sua vita cambierà in meglio quando proverà l’emozione e la libertà finanziaria.

Yumeko Jabami

Un altro personaggio di anime che ama il gioco d'azzardo è Yumeko Jabami. È una ragazza bella e allegra che ha un pensiero geniale e una memoria fenomenale. Nella serie del 2017, Kakegurui è un'accanita giocatrice d'azzardo che ama il brivido dei giochi dinamici e ad alta posta, in particolare le piace il poker.

Inoltre, possedendo un’intelligenza estrema, Yumeko può sconfiggere qualsiasi avversario. Nella serie, la protagonista mostra le sue abilità non solo nei giochi classici, ma mette alla prova il suo talento anche in una versione unica di poker a due carte, popolare nei casinò indiani.

Dekim

Dopo la morte, le persone vanno all’inferno o in paradiso. Ma c’è chi al momento della morte si reca a Quindecim, dove il misterioso Dekim dai capelli bianchi lavora come barista. Egli offre ai suoi ospiti un Gioco della Morte in cui viene rivelato il vero volto dei partecipanti e la posta in gioco è la loro vita. Dekim decide chi vince e chi perde, chi vive e chi deve morire.

Sora, Shiro

I prossimi personaggi degli anime che amano il gioco d'azzardo offline e online sono Sora e Shiro. Questi insuperabili esperti del mondo dei casinò si possono vedere nell'anime fantascientifico No Game No Life.

I protagonisti non riescono a immaginare una vita senza poker e hanno una conoscenza impeccabile di tutte le sottigliezze del gioco, che li rende invincibili.

Sora è un ragazzo estremamente estroverso, sicuro di sé, con una vitalità e un coraggio impeccabili, che non ha paura di giocare faccia a faccia con le persone. Allo stesso tempo, Shiro è una giocatrice di scacchi provetta che ha sconfitto tutti quelli con cui si è seduta al tavolo da gioco. Può parlare 18 lingue e impararne una nuova in meno di 15 minuti.

Agenzia D Scout

A completare la nostra rassegna di personaggi anime che amano il poker sono gli esploratori dell’Agenzia D della serie Joker Game.

Questo film ricco di suspense è incentrato sulla storia di un gruppo di scout che imparano a giocare d’azzardo durante la Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte delle lezioni si concentra sulle regole del poker, che per i personaggi dell’anime è la forma di gioco d’azzardo preferita.

Tetsuya

Il Giappone del dopoguerra. Il paese è al verde, la maggior parte non può nemmeno permettersi il riso. La maggior parte, ma non tutti. Tetsuya ha le tasche piene di soldi e preferisce riempirsi la pancia di sushi. Il fatto è che Tetsuya è un giocatore di mahjong professionista. Tuttavia, la moneta del gioco d’azzardo ha un rovescio e c’è sempre uno più esperto per l’esperto e uno più astuto per l’astuto!

Miyanaga Saki

Miyanaga Saki è una matricola del liceo. Sa giocare a mahjong ma non le piace perché spesso era costretta a giocarci a casa, venendo privata della paghetta se perdeva e arrabbiata se vinceva. Così ha imparato a giocare in modo che il risultato fosse sempre zero. Un giorno il circolo del mahjong a scuola era a corto di giocatori e il suo compagno di classe Suga Kyotaro la invitò a giocare. Dopo aver visto i suoi risultati, i membri del circolo la vollero nella loro squadra.