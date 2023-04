Le canzoni, specialmente quelle asiatiche o di influenze orientali, hanno un ruolo sempre più importante a Comicon e questo si riflette fortemente nel programma anche quest’anno. La musica a Comicon Napoli non deluderà nè chi desidera solo passare un paio d’ore in allegria e senza pensieri né chi vuole incontrare i propri idoli musicali. Passare una giornata davanti ad uno dei due palchi potrà farvi scoprire artisti nuovi e godervi quelli che già conoscete e amate, naturalmente cantando a squarciagola le loro canzoni.

Dove ascoltare musica a Comicon

La musica a Comicon sarà eseguita su due prestigiosi palchi: l’Arena Flegrea, probabilmente il più grande palcoscenico di un festival non musicale in Europa, e il Music Dojo, che non ha nulla da invidiare ai palchi principali di altri festival e il cui nome e la cui area, l’Asian Village, sono stati definiti come “villaggio asiatico”. Come indica il nome, questo secondo palco principale ha una vocazione asiatica, con proposte di tipo nerd e otaku.

Il programma dell’Arena Flegrea a Comicon Napoli

L’arena avrà un inizio spettacolare venerdì (28 aprile) con la regina delle sigle Cristina D’Avena, con i popolarissimi Bim Bam Bam di Pescara. Per Cristina è la prima apparizione a Comicon, e l’attesa dei fan si farà ripagare con uno spettacolo speciale preparato apposta per chi verrà a vederla da tutta Italia.

Vengono invece da Torino la band chiamata Gremlins che interpreteranno le canzoni dei film e dei telefilm con cui siamo cresciuti. L’arena è anche lo spazio naturale per competizioni di largo richiamo come le varie sezioni del National K-Pop Dance Contest italiano, il K-Pop Dance Fight Fest e il K-Pop Battle Fest, sia per solisti che per crew. Giulio su Tammaro intratterrà i visitatori del Comicon che amano i meme, e sulla stessa Arena Flegrea avranno luogo la classica gara Cosplay Challenge (domenica) e la gara più specifica dedicata a League of Legends, il sabato.

I contenuti del Music Dojo

Gli amanti dell’animazione potranno ascoltare le cover band di note serie televisive come Le Stelle di Hokuto e CDA nel Music Dojo e nell’Arena Flegrea. Il culmine del programma musicale asiatico si terrà sabato 28, quando l’amatissima cantante giapponese Mika Kobayashi (autrice di numerose sigle, tra cui quelle di Attacco dei Giganti e Kill La Kill) si esibirà in uno spettacolo intenso ed emozionante sul palco del Music Dojo. Con lei i Samurai Kamui, un gruppo di arti marziali coordinato da Tetsuro Shimaguchi, noto come coreografo di Kill Bill.

Ci sarà spazio anche per gli artisti portati dalle associazioni Idol Stage, K-ble Jungle, Ochacaffè e NIIA per presentare le cantanti giapponesi in stile idol. Da non perdere anche il progetto di global idol alternative Erisu, che chiuderà il palco lunedì 1° maggio. Il Music Dojo ospiterà anche una gara di K-pop in solitaria, una gara di karaoke in lingua coreana, gli spettacoli K-ble Jungle e una gara di cosplay per bambini. Inoltre: quiz sul mondo orientale, interviste con artisti e influencer, momenti dedicati al cosplay. Una chicca la collaborazione tra la cantante SillyElly e la disegnatrice Caterina Rocchi domenica pomeriggio, un connubio vincente tra musica pop e arte manga.

