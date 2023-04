Quest’anno J-POP Manga a Comicon, con Edizioni BD, porta nomi di altissimo livello: Aki Irie (per la prima volta in Italia), Tony Valente, Werther Dell’Edera, Simone Di Meo, Roberto Recchioni e non solo: tantissimi gli ospiti, gli eventi e le novità in occasione dell’attesa fiera del fumetto partenopea.

Manca poco al weekend di COMICON – International Pop Culture Festival, la fiera del fumetto che avrà luogo a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio presso la Mostra D’Oltremare. Anche quest’anno Edizioni BD & J-POP Manga partecipano con uno stand dedicato interamente a J-POP Manga all’interno del Padiglione Asian Village allo stand AA10-91 e uno stand condiviso Edizioni BD e J-POP Manga nel Padiglione 2 dedicato agli editori, stand AE2-04 (A).

Aki Irie

J-POP Manga a Comicon porta Aki Irie, la straordinaria autrice de Il Mondo di Ran e di Nuvole a Nord-Ovest, che presenta alla kermesse partenopea Tabi – The Journey of Life, un’inedita raccolta di storie brevi, e Nuvole a Nord-Ovest 6. Le splendide tavole della sensei saranno protagoniste della mostra monografica Paesaggi e mondi magici di Aki Irie in un’area dedicata dell’Asian Village, accanto allo stand di J-POP Manga.

Anteprime J-Pop Manga a Comicon

All’ingresso della mostra i fan potranno ammirare una vera Suzuki Jimny, l’auto guidata dal protagonista di Nuvole a Nord Ovest Kei Miyama, esposta in uno spazio interamente dedicato alla serie. Tra gli ospiti internazionali ci sarà anche Tony Valente, autore dell’euromanga Radiant con un nuovo capitolo della serie, Radiant 17. Faranno inoltre il loro debutto in fiera a marchio J-POP Manga la raccolta di racconti Nude Mo-del di Tsubasa Yamaguchi in bundle con Blue Period 13 e uno shikishi esclusivo per l’Italia, Tokyo Revengers Toman Pack 3 contenente il volume 26 e il Character Book 3, Kingdom 57.

Saranno disponibili allo stand anche le ultime novità Choujin X 2 di Sui Ishida, Devillady 1 di Go Nagai, il romanzo Suzume di Makoto Shinkai, Ikki Mandala 1 di Osamu Tezuka, La Conqui-sta del Cielo di Yudori.

Per celebrare l’uscita del secondo volume di Initial D, lo storico manga dedicato allo street racing di Shuichi Shigeno, i fan potranno trovare nel Giardino dei Cedri, accanto ai padiglioni e al palco Music Dojo, un’area photo opportunity dedicata alla serie.

Edizioni BD a Comicon

Per Edizioni BD saranno in fiera: Werther Dell’Edera, autore insieme a James Tynion IV della serie vincitrice del Premio Eisner 2022 Something is Killing the Children; Roberto Recchioni (Cane Grinta, Il Corvo. Memento Mori) e Marco Nucci e Letizia Cadonici, autori del volume auto-conclusivo a tinte horror Bloom. Tra gli ospiti anche Giovanni “JiokE” Dell’Oro con il nuovo Voglio il tuo cuore; Stefano Nardella e Vincenzo Bizzarri, autori di Gli Assediati (candidato ai premi Micheluzzi per la miglior sceneggiatura italiana) e Leonardo Berghella e Alessandro Starace con il manga italiano che strizza l’occhio al mondo dei giochi di ruolo Dada Adventure e Lorenzo Magalotti con l’originale urban fantasy Qwest! 1.

E non finisce qui! Presentano in anteprima in fiera le loro novità Simone Di Meo con il volume conclusivo di Li troviamo solo quando sono morti, la serie sci-fi creata insieme ad Al Ewing can-didata ai Premi Eisner; Michele Monteleone e Freddie Tanto con La Palude, storia nata online come Original Tacotoon, al suo debutto in volume; Guido Brualdi con Ostralia e Caterina Bo-nomelli con il secondo volume dell’urban fantasy Sottopelle.

Tra i nuovi titoli disponibili allo stand ci saranno inoltre House of Slaughter 2 Scarlatto, Dada Adventure 7, Critical Role Vox Machina 3 e tanti altri.

Dove potete trovare J-Pop e BD

ASIAN VILLAGE, Stand AA10-91 con i titoli di J-POP Manga e lo spazio dedicato alla mostra Paesaggi e mondi magici di Aki Irie sulle opere della sensei.

Stand AE2-04 (A) con i volumi di Edizioni BD e J-POP Manga. Giardino dei Cedri. Area photo opportunity e installazione dedicata a Initial D! Proprio nella zona del palco Music Dojo.

GLI EVENTI di Edizioni BD E J-POP Manga a Comicon

Venerdì 28 aprile

Le meraviglie di Blue Giant Sala Hiroba ore 17:00

J-Pop Manga presenta il manga sul jazz Blue Giant di Shinichi Ishizuka. Insieme all’esperto di musica Michele Mari, e con la moderazione di Sommobuta, l’editore mi-lanese approfondirà la serie con il pubblico dell’Asian Village per raccontarne i valori che il sen-sei Ishizuka ha voluto trasmettere ai lettori. La trama è incentrata su Dai Miyamoto, il cui cuore è stato toccato dal jazz, che si divide fra lavo-retti quotidiani e lezioni di sassofono, in un manga che è a tutti gli effetti un romanzo di forma-zione per comprendere cosa porta al successo, se il talento, la fortuna o la dedizione. Blue Giant è stato insignito del premio Shogakukan Manga Award e del Grand Prize al Japan Media Art Fe-stival. Shinichi Ishizuka è al lavoro sul seguito dell’opera che ha già ricevuto un adattamento animato.

Sabato 29 aprile

Paesaggi e mondi magici di Aki Irie – SHOWCASE Sala Pazienza ore 15:00-17:00

La maestra Aki Irie si esibisce a COMICON disegnando personaggi nel suo stile, preciso e ricco di dettagli, mentre racconta sé stessa e la sua arte attraverso un’intervista simultanea alla sessio-ne di disegno.

Domenica 30 aprile

Dark Fantasy e Boys’ Love: quando magia, oscurità e teschi di dinosauro rosa si incontrano Sala Hiroba ore 12:00

Un tuffo nel passato attraverso le passioni di ognuno di noi! Vi stuzzicheremo l’appetito (decidete voi se di pizza o sangue) chiacchierando con Caterina Bo-nomelli, la talentuosissima creatrice di Sottopelle, che debutterà in anteprima al Comicon di Napoli con il suo secondo volume. Con Georgia Cocchi Pontalti e Laura Di Molfetta (le_tsundoku) ripercorreremo l’adolescenza che molti di noi avrebbe voluto vivere, fatta di relazioni appassionate tra umani e vampiri, lican-tropi e streghe… e perché no; capiremo quanto del tanto amato genere boys’ love ha influenza-to e continua ad influenzare oggi il fumetto occidentale, scoprendo quali letture J-POP Manga ci hanno fatto passare al lato oscuro!

“Euromanga” con Tony Valente, Elena Vitagliano e Luca Tieri Sala Hiroba ore 16:00

Manga significa non solo Giappone, ma anche Europa. Il linguaggio del fumetto giapponese ha insegnato a diverse generazioni la cultura del Sol Levante, e ha anche dato modo ai futuri fumet-tisti di assimilare nuove regole narrative ed applicarle per raccontare storie interessanti e origi-nali. Parliamone con alcuni autori europei che hanno pubblicato opere di successo in Giappone: Elena Vitagliano (Shonen Jump+), Tony Valente (Radiant), Luca Tieri (Vecta).

Lunedì 1 maggio

DanDaDan, il battle manga del futuro Sala Hiroba ore 16:00

Il tema dell’occulto torna sul palco dell’Asian Village con DanDaDan. A un anno dall’annuncio dell’acquisizione di questo titolo, tiriamo le somme del successo di questo manga con l’editore J-POP Manga. Pubblicato settimanalmente sulla rivista digitale Jump + di Shueisha, il manga di Yukinobu Tatsu raggiunse oltre un milione di lettori in meno di due giorni con il primo capitolo, e al quinto capitolo aveva già raggiunto quota sei milioni. In seguito è stato stampato in formato tankobon, e nel 2022 è stato designato dai librai giapponesi come “il manga più consigliato”. La storia ruota intorno alle vicende di un ragazzo, Okarun, e una ragazza, Momo Ayase. Lui appas-sionato di alieni, ufo, cospirazioni governative. Lei appassionata di misticismo, folklore e spiriti. La loro amicizia nasce da una sfida che sottende una comprensione delle rispettive passioni, ma questa sfida li porta a scontrarli proprio con spiriti e alieni! Insieme all’editore milanese sarà presente Simone Di Meo, autore di Li troviamo solo quando sono morti.

