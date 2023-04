GrimGrimoire OnceMore

Ancora una volta la Nippon Ichi Software ci riporta in un mondo magico e fatato con tanti spiriti e un mistero da risolvere nei panni di una strega apprendista in GrimGrimoire OnceMore.

GrimGrimoire OnceMore Gameplay

GrimGrimoire OnceMore Trama

Ci troviamo in un mondo fantasy dove esistono mostri, draghi e magia.

La giovane Lillet Blan si sta dirigendo sul dorso di un drago verso la Torre Stella d’Argento, il luogo dove è situata l’Accademia di Magia più famosa.

Qui verrà accolta da Gammel Dore, un anziano mago che avrà assieme ad altri il compito di insegnare la magia ai giovani studenti.

Dopo aver spiegato come funziona la magia e aver affidato a Lillet un elfo, Gaff, le consiglia di non andare in giro di notte.

Mentre visita l’accademia, fa la conoscenza di una sua compagna di corso, Margarita Surprise, che salva proprio la stessa notte da quella che il suo elfo descrive come il Fantasma di una Strega, che rapisce chi trova in giro di notte per poi restituirne il cadavere qualche giorno dopo.

Nel corso dei giorni la ragazza conosce altri compagni di scuola, come Bartido Ballentyne, Hiram Menthe eAmoretta Virgine, oltre ad alcuni professori dall’aspetto piuttosto peculiare, come la necromante Opalnaria Rain, Chartreuse Grande il professore trasformato in leone antropomorfo da una maledizione, e infine Advocat, un demone che funge da insegnante.

Tra una lezione e l’altra tutto sembra andare liscio, nonostante Lillet percepisca che ci sia un mistero dietro il comportamento di alcuni personaggi, ma il quinto giorno avviene una tragedia che…

GrimGrimoire OnceMore Valutazione

Non voglio rovinarvi la sorpresa giocando, per cui eviterò di fare troppi spoiler riguardo alla storia, nonostante questo gioco sia una riedizione di GrimGrimoire del 2007.

La trama di base è classica, l’abbiamo vista in tantissime produzioni manga, anime e non, tra cui Little Witch Academia o la ben più famosa saga di Harry Potter; una giovane entra in una scuola di magia e succedono delle cose che la porteranno a evolversi, crescere, diventare la protagonista della sua vita.

Il gioco di per sé non è troppo difficile (anche se è possibile durante il gioco cambiare il livello di difficoltà tra Facile, Normale e Difficile), si tratta infatti di un classico Tower Defense, un particolare gioco strategico dove bisogna difendere la propria base e dei punti strategici, farmare risorse per costruire unità lavoratrici o combattenti e attaccare e distruggere la base nemica.

Era un po’ che non giocavo a un gioco simile, direi dai tempi dei vecchi Warcraft/Starcraft, per cui ho avuto un mezzo attacco nostalgico.

Man mano che si prosegue con la storia, si sbloccheranno nuovi grimori che daranno nuovo potere alle nostre evocazioni, inoltre sbloccheremo anche un albero delle abilità per potenziare le nostre unità, rendendole più veloci nei movimenti o negli attacchi, permettendole di curare o di raccogliere più risorse in una sola volta.

Il tutto si divide tra parti di trama con i discorsi dei personaggi e quadri di gioco in cui verranno richieste alcune condizioni di vittoria, inizialmente molto tutorial spiegandoti tutte le meccaniche di creazione delle unità, upgrade delle postazioni per aumentare la tipologia di unità creabili e i combattimenti contro le unità avversarie che tenteranno di distruggere tutto ciò che hai creato faticosamente.

Se i vostri elfi che farmano cristalli sono troppo lenti e volete sbrigarvi, vi basterà premere un tasto (nel mio caso su PS5 è R2) per velocizzare l’azione.

In qualsiasi momento potrete aprire il menù di gioco, inoltre tra un quadro e l’altro potrete salvare o caricare i dati, vedere le illustrazioni, rifare dei quadri che avete già vinto e accedere alle Opzioni, dove personalmente consiglio di abbassare il volume delle musiche che se lasciate ad altezza standard, in alcuni punti sono così alte da non far sentire il doppiaggio.

Il character design dei personaggi è molto carino e da quello stile artistico che rende bene l’universo fantastico e magico in cui vi state immergendo, senza contare che dopo ogni missione verrete premiati con una illustrazione dei personaggi fatta da diversi autori.

Il comparto musicale è molto orecchiabile, con sonorità classiche per questo tipo di ambientazione (fagotti, arpe, e altri strumenti usati per dare una sfumatura di mistero e magia), che nonostante si ripetano spesso non stancano mai.

L’adattamento mi ha fatto storcere lievemente il naso, perché a parte alcuni punti in cui il parlato giapponese (potete anche scegliere l’audio in inglese) non coincide con le scritte a video (nel senso che è adattato in maniera diversa da una traduzione letterale).

Anche alcuni nomi sono stranamente cambiati come Calvator>Calvados, o alcuni termini classici come Maou, ovvero Re della Magia/Re dei Demoni, adattato come Arcimago… nonostante il personaggio in questione abbia una vistosa corona sulla testa.

Il videogioco è pubblicato da NIS per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Consigliato ai fan dei giochi fantasy e dei Tower Defense.

GrimGrimoire OnceMore Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 4/5

Animazioni: 3,5/5

Adattamento: 3,5/5