Deadpool Samurai Manga

Ha travalicato gli universi, ha ridefinito la commedia surreale, è stato interpretato da Nolan North, Takehiko Koyasu e Ryan Reynolds.

Poteva non approdare in una serie Shueisha e avere una serializzazione tutta sua su Jump (ok si, non il Weekly ma sempre Jump)?

Il primo manga in assoluto di Deadpool, quindi ambientato in Giappone, logicamente: Deadpool Samurai.

Deadpool Samurai Trama

Giorni nostri, macchina aziendale messa a disposizione da una casa editrice a caso, Wade Wilson legge l’ultima copia uscita di Jump mentre ricorda al pubblico chi sia (casomai qualcuno sia rimasto nascosto sotto un sasso fino ad oggi.)

Deadpool giunge nella capitale del paese dei ciliegi e della Pasta Naporitan per una misteriosa missione affidatagli (o autoassegnatasi credendo di aver ricevuto ordini) dalla locale versione multiversale degli Avengers.

Il paese pieno di opportunità, local heroes e crimine da format settimanale si presta perfettamente al rilancio della sua carriera e reputazione, può essere l’eroe che cerca disperatamente di essere da più di 30 anni (di incarnazioni mediali multiple) e guidare addirittura un team tutto suo.

Farà entrambe le cose ma non nel modo in cui vi aspettate.

Deadpool Samurai Valutazione

Fra camei, strizzatine d’occhio a varie versioni Marvel Cinematic Universe di diversi personaggi noti, rottura della quarta parete da parte non sua ma del team artistico del manga stesso, composto alla sceneggiatura da Sanshiro Kasama e ai disegni (e legione di assistenti) da Hikaru Uesugi questa miniserie di due volumi incapsula perfettamente ciò che Deadpool è sempre stato (da quando è scritto da Fabian Nicieza)…

…un operazione CHE NON FINISCE SU QUESTE PAGINE.

Il manga infatti, frutto della collaborazione fra Marvel Comics e Shueisha è ufficialmente parte del multiverso codificato delle realtà Marvel (sapete si, quello schema dove c’è Terra-616, Terra-1610, Terra-982, Terra-6… )

“Si, è quindi?”

Tutto quello che accade in questo fumetto, incluse determinate versioni di tot personaggi e/o introdotti apposta per questa storia ESISTONO nel multiverso condiviso di storie dei fumetti Marvel (e come tali appaiono in futuri crossover fumettistici, anche quelli aracnici).

Lo stile di scrittura di Kasama si presta bene nel contesto della storia e rende migliore la gestione grafica della storia da parte del disegnatore (le parti almeno non disegnate dai suoi assistenti)

La miniserie in 2 volumi è interamente pubblicata da Planet MangaPlanet Manga, in edizione regolare e variant (5,20 € e 7 € rispettivamente)

Consigliato ai fan del personaggio, a chi aspetta Deadpool 3 e a chi sta ancora giocando al videogioco Midnight Suns con uno specifico team di personaggi (e magliette del club del libro).

Titolo originale: Deadpool: Samurai

Testi: Sanshiro Kasama

Disegni: Hikaru Uesugi

Genere: Shonen, Combattimenti, Demenziale

Data di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Shueisha/Planet Manga

Volumi: 2

Scritto, interpretato e diretto da Hatte Saburo.

Per scrivere questo articolo non sono stati fatti esperimenti su Klyntar vivi.

Attenzione la lettura di questo articolo può provocare disforia multiversale, metanarrativitá e voglia di leggere Keyman the Hand of Judgement.