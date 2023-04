Comicon Napoli: Asian Village 2023

L’Asian Village è una delle punte di diamante di Comicon Napoli, dove hanno casa manga e anime, idol giapponesi e ballerini Kpop. Oltre al padiglione che ne porta il nome e che contiene la Sala Hiroba, estende i suoi contenuti a due palchi all’aperto, il Music Dojo e l‘Arena Flegrea, interagisce con le aree videogiochi e fumetti e cinema.

I contenuti sono variegati, dalle arti marziali al design, dai webtoon coreani ai workshop di disegno manga.

Il K-Pop in Asian Village

Tra i contenuti dell’Asian Village, la musica K-Pop è attualmente l’influenza più importante in Occidente, e verrà materializzato con conferenze dei compositori delle hit K-pop, esibizione di DJ e influencer e soprattutto gare di ballo. Coreapoli e K-ble Jungle hanno coordinato una serie di eventi, tra cui la finale del K-Pop Dance Fight Fest, un evento senza precedenti che riunisce sullo stesso palco le più formidabili crew K-pop italiane, dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto al Lazio.

Manga in Asian Village 2023

Nel programma manga e animazione dell’Asian Village, invece, due sessioni di disegno di Miki Yoshikawa, autrice del manga e anime A Couple of Cuckoos, e di Aki Irie, autrice di Northwest Clouds. Le due autrici parleranno della loro carriera come artista di manga attraverso workshop e una mostra dedicata ad Aki Irie. I fan saranno deliziati da eventi di alto livello che dimostrano come COMICON attragga illustri ospiti dall’Oriente.

I manga e gli anime fanno ormai parte dell‘immaginario collettivo, tanto da influenzare gli artisti di tutto il mondo, Italia inclusa. Saranno molte le interviste e conferenze che andranno a sviscerare questo argomento in sala Meeting Hiroba.

Il cinema

Nel programma Cinema & Serie TV, potremo vedere anteprime di anime inediti come il nuovo film di Slam Dunk e varie serie in collaborazione con Crunchyroll (l‘inizio del gran finale di Marching Giants, gli episodi in anteprima di Blue Rock, Chainsaw Man eLa coppia del cuculo).

Tra gli ospiti musicali, la cantante Mika Kobayashi, nota per le sue sigle di anime come Attacco dei Giganti, Ao No Exorcist, Guilty Crown, Kill la Kill e altri. La celebre cantante, oltre al concerto del sabato sul Music Dojo, canterà prima delle proiezioni di Attack on Titans The Final Season – The Final Chapters in Sala Italia il 29 aprile.

Altro ospite giapponese è Tetsuro Shimaguchi, legato alle arti marziali e al cinema. E’ lui ad aver coreografato l’impressionante scena della carneficina con le spade vista in Kill Bill. Moltissimi i dibattiti, panel e conferenze ad hoc: si va dal fenomeno Blue Rock alla rivoluzione coreana dei webtoon all’analisi delle scene di film di arti marziali, con focus su Kill Bill e sulle opere di Bruce Lee. L’Asian Village 2023 è ricco di ospiti giapponesi, per la gioia di tutti noi che amiamo questo Paese.

Musica, conferenze, incontri

Altri elementi importanti dell‘area Asian Village sono il programma musicale, che comprende idol (giovani cantanti di ispirazione giapponese, tra cui imperdibili le Erisu), le arti marziali, le lingue orientali, le presentazioni di libri e manga.

Per i ragazzi e i più giovani ci saranno corsi di manga e laboratori di arti marziali nell’area Kids. Insomma, poiché l‘influenza della cultura asiatica è mondiale, questo si riflette nell’organizzazione del Comicon, con un Asian Village che straborda in tutti gli altri settori del festival.

