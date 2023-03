The Eminence in Shadow Manga

Avete visto la serie animata e non vi è bastato? Siete alla ricerca di un battle-fantasy pieno di misteri, ma che non disdegna i momenti di comicità?

The Eminence in Shadow è il giusto connubio di divertimento e azione che stavate cercando!

The Eminence in Shadow Trama

Minoru Kageno è un ragazzino cresciuto vedendo, come ogni buon giapponese, serie animate.

Ma al contrario dei suoi coetanei che parteggiavano per gli eroi buoni o per gli antagonisti cattivi, il suo cuore è stato rubato dall’eminenza nell’ombra, un personaggio che non parteggia per nessuna delle due fazioni principali, ma che con la sua forza è in grado di ribaltare una situazione contro ogni pronostico.

Riuscire a raggiungere un simile livello di scaltrezza e potenza è diventato il suo chiodo fiso, tanto che per riuscirci ha addestrato il suo corpo e la sua mente fino ai limiti estremi, raggiungendo la risposta che tanto cercava…

Non è umanamente possibile raggiungere un livello simile nel nostro mondo, l’unico modo sarebbe attraverso la magia.

Con questa idea in testa, finisce per essere investito e reincarnarsi in un mondo fantasy di spada e magia, dove continua a perseguire il suo scopo.

Ma che eminenza nell’ombra sarebbe se facesse sfoggio delle sue enormi capacità?

Proprio per questo Cid Kageno, ovvero la sua reincarnazione in questo mondo, recita costantemente la parte del PNG (Personaggio Non Giocante), quei personaggi di sfondo negli anime o nei videogiochi che mangari non hanno neppure delle battute se proviamo a parlarci.

Nel suo cammino verso l’eminenza nell’ombra fa strage di banditi, nascondendo il volto, il che lo fa venire in contatto con una giovane elfa posseduta, orrendamente deformata dalla malattia, che con la magia riesce a guarire completamente.

Col nome di Shadow si presenterà ad Alfa, il nome che da alla splendida elfa, rendendola la sua prima sottoposta nell’organizzazione Shadow Garden, una fazione in opposizione al Culto di Diabolos, il demone che ha maledetto le discendenti degli eroi che l’hanno sconfitto, attraverso la piaga della possessione.

La trama che ha ideato Cid per questo suo gioco di recitazione però finirà per avere reale fondamento, infatti il Culto di Diabolos esiste veramente! XD

The Eminence in Shadow Valutazione

Ok, è un isekai, e sapete quanto sono di parte su questa tipologia, inoltre avrete anche capito dall’articolo Vi spiego la sigla di… The Eminence in Shadow quanto mi sia piaciuta questa serie.

La parte più divertente è proprio il fatto che le storielle immaginate da Cid che crede di inventare, esistano realmente, come il Culto di Diabolos e tutta la lore che ci ricama attorno sfruttando i racconti e le leggende, mettendo assieme i pezzi di un puzzle universale.

Il rispetto che ha da parte delle sue sottoposte si rispecchia dalle sue conoscenze del nostro mondo, che le ragazze finiscono per apprendere e sfruttare per farsi strada nel mondo in modo da creare contatti nei punti giusti per favorire la Shadow Garden.

Il delirio di onnipotenza di Cid/Shadow poi è completamente giustificato, perché in effetti si è fatto il sedere fino al punto da diventare l’eminenza nell’ombra che ha sempre sognato di essere, con una fortuna sfacciata che gli da una mano nelle situazioni più disparate a fare bella figura.

Le Sette Ombre al suo servizio, di cui Alfa è il capo, sono ovviamente tutte molto belle e ben caratterizzate, fedeli a Shadow non solo per il fatto che sia strapotente, ma soprattutto perché è il loro benefattore che le ha salvate da morte certa a causa della possessione, dando loro un tetto sotto cui vivere, educazione e addestramento al combattimento.

Sempre piene le vignette, spesso con giochi di chiaroscuro che fanno risaltare il divario tra luce e tenebre. Sia le scene di azione che quelle più comiche sono rese bene e le espressioni dei personaggi fanno subito capire l’azione che si sta svolgendo.

Simpatico anche che le ultime pagine di ogni volume a volte siano riempite da pezzi di romanzo, altre da vignette comiche.

Il manga è pubblicato da Magic Press nel classico formato deluxe con sovracopertina al prezzo di 6.90 €.

Consigliato ai fan degli isekai.

Titolo originale: Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!/The Eminence in Shadow

Testi: Anri Sakano / Daisuke Aizawa (opera originale)

Disegni: Anri Sakano / Touzai (character design originale)

Genere: Shonen, Isekai, Fantasy, Commedia, Combattimenti, Azione, Drammatico.

Data di pubblicazione: Dicembre 2018

Casa Editrice: Magic Press / Kadokawa Shoten

Volumi: 10 (in corso)