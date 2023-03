Soul Eater Ultimate Deluxe Edition Manga

Uscita in anteprima a Lucca Comics & Games 2022, per celebrare la presenza dell’autore Atsushi Ohkubo, Soul Eater Ultimate Deluxe Edition ci fa fare un salto nel passato dei manga shonen.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition Trama

Ci troviamo in un mondo un po’ fantastico dove esistono particolari individui che sono armi viventi, ovvero hanno una forma umana e una da arma.

Soul Eater è una Falce Magica brandita da Maka, una Scythe Meister, per sottrarre le anime di criminali e gente malvagia.

Il loro compito impartito da Lord Shinigami, è di far divorare a Soul Eater 99 Anime Umane e 1 Anima di Strega, per poter trasformare soul eater in una Death Scythe, ovvero allo stesso livello dell’arma di Lord Shinigami.

Purtroppo l’impresa è tutt’altro che facile e la procace Strega Blaire, risulta essere un osso più duro del previsto nonostante sembri un po’ stupidina e svampita.

Alla fine la coppia riesce, dopo innumerevoli tentativi a metterla alle strette, ma…

Intanto facciamo la conoscenza anche di Black Star e di Tsubaki, la sua Arma Magica Assassina, entrambi gravati dallo stesso compito di Maka e Soul.

Al contrario della prima coppia, non sono ancora riusciti ad assorbire un’anima umana, visto Black Star cerca di essere spettacolare e rumoroso, proprio il contrario di come dovrebbe essere un vero assassino.

Lord Shinigami a questo punto consiglia loro di trovare un nemico potente, la cui Anima Forte valga quanto 99 Anime Umane.

Per caso trovano proprio un individuo simile che fa da guardia del corpo a una strega, quindi prenderebbero due piccioni con una sola fava, tranne che…

Infine conosciamo Death the kid, il figlio di Lord Shinigami e le sue due Pistole Magiche, Patty e Liz Thompson.

Avendo due armi la sua quota ovviamente è raddoppiata (quindi 198 Anime Umane e 2 Anime di Streghe), ma questo non pare importargli troppo… più che altro è fissato con la simmetria bilaterale e qualsiasi devianza lo fa stare male psicologicamente e fisicamente.

Introdottisi in una piramide a caccia di una strega, finiranno per attaccar briga con le mummie controllate da quest’ultima e col Faraone in persona.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition Valutazione

La prima cosa che ho provato vedendo la cover del primo volume è stata tanta nostalgia, la seconda cosa che ho pensato è che il tempo è stato inclemente con Soul Eater.

Ovviamente non mi riferisco tanto a livello di storia, ma più per l’evoluzione grafica che ha avuto nel tempo il sensei Ohkubo, infatti Maka e Soul inizialmente hanno un aspetto decisamente diverso da quello che poi consideriamo canonico, come quello della serie animata, o della copertina stessa.

I volti schiacciati e i corpi un po’ deformi e grotteschi dopo qualche capitolo migliorano decisamente, prendendo un aspetto più simile a quello impresso nei propri ricordi.

La storia è divertente, piena di gag e inizialmente con molti scontri, poco pathos e qualche scena ecchi buttata lì, che spesso devo ammetterlo stona, spezzando la narrazione e sa quasi di costrizione, nonostante il pubblico maschile sia lì pronto ad applaudire! XD

Ovviamente per godersi appieno la serie bisogna andare avanti, qui siamo ancora sul margine del laghetto, alla presentazione dei personaggi e al delineamento delle loro caratteristiche; Black Star spaccone, Soul che vuole essere cool e Maka che vuole diventare brava come sua madre.

Bisogna continuare a camminare oltre la sponda per comprendere quanto sia profondo e oscuro questo lago.

L’adattamento mi ha fatto ridere in diversi punti, forse perché è un po’ troppo sporco e quindi si lascia andare su parolacce e terminologie un po’ di basso livello.

Il manga è pubblicato da Planet Manga in un formato più grande (15X21), con sovracopertina a rilievi in carta patinata e diverse pagine interne a colori al prezzo di 13 €.

Consigliato ai fan del sensei Ohkubo e degli shonen di azione e combattimenti soprannaturali.

Titolo originale:

Testi: Atsushi Ohkubo

Disegni: Atsushi Ohkubo

Genere: Shonen, Combattimenti, Soprannaturale, Fantastico, Azione, Avventura.

Data di pubblicazione: Giugno 2003

Casa Editrice: Square Enix/Planet Manga

Volumi: 17