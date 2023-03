Retbear per la sigla OP di Revenger, prossimo anime di Gen Urobuchi!

Retbear canta la sigla iniziale di Revenger, il prossimo anime di Gen Urobuchi!

Retbear è un nuovo progetto di Kairiki Bear, un famoso produttore di vocaloid conosciuto per hit come Venom (50 milioni di visualizzazioni su YouTube) e Darling Dance (28 milioni di visualizzazioni). Oggi, assieme all’uscita del quarto video promozionale dell’anime Revenger, è stato rivelato che sarà Retbear a cantare la sigla d’apertura dell’anime.

Retbear è un’unità “anonima” che combina Kairiki Bear con un cantante sconosciuto diverso per ogni canzone. La prima canzone di Retbear è stata Atamannaka dead end, la sigla iniziale di Black Summoner, in cui si erano esibiti 10 cantanti che partecipavano come ospiti. La seconda, Down Timer, ovvero la sigla iniziale di Revenger, è stata scritta da Kairiki Bear e arrangiata da MAIKI P, un batterista, cantante e produttore vocaloid. È stato annunciato che un artista anonimo dal nome in codice O2 si esibirà come ospite.

Revenger di Gen Urobuchi

L’anime TV originale Revenger di Shochiku, Ajia-do Animation Works e Nitroplus, è andato in onda il 5 gennaio 2023 (giovedì) in Giappone su TOKYO MX, Kansai Telecasting Corporation, BS Nittele e AT-X.

Gen Urobuchi (Nitroplus), conosciuto per capolavori come Puella Magi Madoka Magica e Psycho-Pass, sta lavorando alla trama e alla composizione di Revenger. Sono passati 10 anni dall’ultimo anime di sua creazione, quindi tutti non vedono l’ora di godersi Revenger. Molto hype e grandi aspettative. Il nuovo anime sarà diretto da Masaya Fujimori, la cui abilità dimostrata in Nintama Rantaro e Kemono Jihen ha rapito il pubblico. Ajia-do Animation Works si occuperà dell’animazione, con Jiro Suzuki e Yūichi ad occuparsi della creazione dei personaggi e Yuji Hosogoe come capo direttore d’animazione.

Ora bando alle ciance per un attimo, perchè il 4° video promozionale di Revenger è proprio qui!

La sigla Down Timer di Retbear

Commento di Kairiki Bear (produttore di Retbear)

Questa canzone è incentrata sull’andare avanti, proseguire con forte determinazione indipendentemente che tu sia tormentato dai rimpianti o abbia perso di vista la cosa giusta da fare. Sferzante a tal punto da ignorare la santità della vita, ha una melodia che si scaglia sul caos del mondo. Una canzone travolgente in grado di commuovere e di far riflettere con prospettive diverse, assolutamente imperdibile.

Revenger è un anime in cui immergersi appieno, da vivere nel profondo dell’animo.

Chi è Retbear

Retbear è un nuovo progetto lanciato dal compositore/produttore Kairiki Bear, un leader nella scena vocaloid con un canale YouTube che sfoggia più di 200 milioni di visualizzazioni. Retbear è un’unità “anonima” che combina Kairiki Bear con un cantante sconosciuto diverso per ogni canzone. Il cantante ospite si esibisce con un nome diverso dal suo solito e risulta perciò sconosciuto.

Informazioni sul singolo Down Timer

Secondo singolo digitale

Sigla iniziale di Revenger

Titolo: Down Timer

Cantante: Retbear (cantante sconosciuto: O2)

Testo/composizione: Kairiki Bear

Arrangiamento: MAIKI P

La pre-registrazione è disponibile a questo link su Apple Music e Spotify.

La traccia è disponibile sui servizi di streaming e sui maggiori siti di download come iTunes Store, RecoChoku e mora. I servizi di streaming utilizzabili sono Apple Music, LINE MUSIC, Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, AWA, KKBOX, Rakuten Music, TOWER RECORDS MUSIC.

Per quanto riguarda il video musicale, si può trovare su Apple Music, LINE MUSIC, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, TOWER RECORDS MUSIC e dTV.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato