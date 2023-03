Rabbids – Luminys Quest Manga

Avete idea di quanto mi sia impegnato per riuscire a farmi andare bene l’universo narrativo di questo manga?

Praticamente per niente, per cui spegnete il cervello e preparatevi al divertimento del simpaticissimo Rabbids – Luminys Quest!

Rabbids – Luminys Quest Trama

Luminys è un mondo pregno di magia, dove la luce di 12 cristalli, protetti da altrettanti maghi, dona potenza e vita a tutto il creato.

Un giorno però uno di questi dodici maghi, dall’animo oscurato dalla cupidigia, decise di rompere il giuramento e prendere con la forza il potere dei cristalli.

E quindi, spinto dalla minaccia del mago Carnage, il grande mago Kloak prova il rituale in grado di evocare i Guardiani della profezia, che dovrebbero comparire per salvare Luminys nel momento più buio.

Peccato che i cinque richiamati, il Mago, l’Erudito, il Forzuto, il Guaritore e l’Altruista, siano cinque Rabbids, che in men che non si dica fanno ammattire il mago, che si spoglia di tutti i suoi averi credendo di essere una farfalla, togliendosi di scena. Fine.

No, la storia non finisce qui, perché tutta la scena è avvenuta sotto gli occhi del giovane Teo, un giovane imbroglione e opportunista, che vista l’occasione indossa il mantello di Kloak e afferra il suo bastone magico, spacciandosi per lui.

Da qui comincerà un viaggio ben poco fortunato, per raggiungere l’Alto Consiglio della Città della Luce a Nord, a cui si aggiungerà un grosso e forzuto ciclope, Leon.

Ma riuscirà lo sgangherato party di eroi leggendari a sventare le mire del potente mago Carnage?

Che poi se si chiama Carnage, vuol dire che dev’essere proprio forte e pronto a fare una carneficina, no? Io fossi in loro andrei coi piedi di piombo…

Rabbids – Luminys Quest Valutazione

La trama è classica alla isekai, ma questa volta i protagonisti sono quei folli conigli Rabbids. Leggere un manga pieno di personaggi che parlano a versi è stato davvero ostico, per fortuna Teo riesce a giostrare bene le situazioni e i discorsi, per cui rende più comprensibile lo svolgersi delle azioni.

Di nuovo vi prego di spegnere il cervello mentre lo leggete e cercate di far riaffiorare il bambino che dorme più o meno profondamente dentro di voi, se davvero volete godervi questa storia.

Non sono un grande lettore dei “manga italiani”, ma devo dire che questo volume mi ha davvero colpito, infatti se non avessi letto i nomi sulla copertina (e incontrato personalmente la disegnatrice al Taranto Comix), l’avrei considerato in tutto e per tutto un manga giapponese, come stile, disegno e struttura della pagina.

Trovo divertente che il protagonista spesso rompa la quarta parete, rivolgendosi al lettore o alla “voce fuori campo” che narra alcuni parti della storia, e anche se la storia è un classico, vederla interpretata da questi buffi e sciocchi Rabbids gli da un sapore nuovo.

Come dicevo, il tratto è molto gradevole e spesso caricaturale nelle scene più comiche e demenziali. Le tavole sono sempre molto ricche di sfondi e particolari, anche le scene d’azione sono rese molto bene.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 6,50 €.

Consigliato ai fan dei fantasy e dei manga demenziali.

Titolo originale: Rabbids – Luminys Quest

Testi: Mr Tan

Disegni: Federica Di Meo

Genere: Shonen, Avventura, Demenziale, Combattimenti, Fantasy.

Data di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: Star Comics

Volumi: 1(in corso)